SJ svarer om prisen på tog

Saken oppdateres.

Mette Rønning stiller i et leserinnlegg i Midtnorsk debatt spørsmål om hvorfor togreiser koster det de gjør, og om priser på togreiser mellom Røros-Trondheim spesielt. Jeg skal forsøke å gi et svar. I forkant av anbudsprosessen om Trafikkpakke 2 (som blant annet inkluderer Rørosbanen) la Jernbanedirektoratet inn et prissystem som alle anbudsdeltakere måtte levere i henhold til. Dette inkluderte maksimumspriser, noe som dermed definerte hva togbillettene skulle koste.

Etter at SJ Norge vant anbudskonkurransen, ble det etablert en avtale mellom oss og Jernbanedirektoratet. Denne avtalen inkluderer og regulerer priser på togreiser, og det er den vi forholder oss til når priser settes.

Når det gjelder strekningen Røros-Trondheim spesielt, eller Røros-Selsbakk som det er snakk om i dette tilfellet, går det tre ulike avganger hver dag. På to av disse er det mulig å få billetter til 199 kroner dersom du bestiller litt tid i forkant. På den siste avgangen er prisen noe høyere. Prisene på alle disse tre avgangene er i henhold til avtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet.

Jeg håper dette var oppklarende i forhold til ditt spørsmål om prisen for reise med SJ nords tog, og med det at du finner veien tilbake til toget i fremtiden.

