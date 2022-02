«Hva gjør jeg ved et flyangrep? De skyter ikke langt unna»

- Mange er redde for at krigen kan komme hit

Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen

Andre mammaer anbefaler henne å løpe i en skog eller til en kirkegård, fordi det er mindre sjanse for at slike steder blir et angrepsmål.

På Facebook skriver en ukrainsk venninne at hun er glad hun klarte å gjennomføre et planlagt kirurgisk inngrep i går, men ikke alle er like heldige. Hennes venn fikk ikke fjernet en svulst i dag, fordi alle planlagte operasjoner har blitt kansellert. Dette er bare noen eksempler på hva som skjer i Ukraina akkurat nå. Det er rystende og vondt å lese. En følelse av hjelpeløshet fyller meg med dagens nyheter om at Russland har angrepet Ukraina.

Når Vladimir Putin angriper Ukraina, angriper han de uskyldige; barn, kvinner og menn. På denne måten er ikke Putin noe annet enn en ondartet svulst som angriper rundt seg.

Og det gjelder ikke bare Ukraina. Dagens Russland er et land som overhodet ikke har kommet over koronakrisen, et land som har feilet med vaksinasjonsprogrammet, et land som allerede lider under enorme økonomiske konsekvenser med rubelfall. På én morgen ødela Putin hundretusener liv med ikke bare å drepe, men også kaste folk ut i fattigdom på begge sider av grensen.

Jeg vet ikke nøyaktig hvorfor Putin gjør dette. Hans egne begrunnelser, som han presenterte i sin tale rett før angrepet, er grove faktamanipuleringer. Ukraina er et land med en egen rik kultur og historie, et land med en demokratisk valgt regjering og president. Et land som kunne ha hatt det meget bra om det ikke hadde vært for Russland og Putin.

Et av de mest sannsynlige svarene på hvorfor Vladimir Putin kriger, er at han vil fjerne den russiske befolkningens oppmerksomhet fra den kritiske tilstanden i Russland, blant annet den pågående koronakrisen. Det er ikke første gang at Putin bruker «en liten seierrik krig» for å flytte fokuset fra indre problemer. Utrykket «en liten seierrik krig» ble brukt første gang av innenriksministeren Vjatsjeslav von Plehve i 1904. Han mente at «for å stoppe revolusjonen, trenger vi en liten seierrik krig». Kanskje følger Putin i von Plehve sine spor. Vi har observert «små kriger» både i Georgia i 2008 og i Krim i 2014. Det kan være også andre grunner. Kanskje han begynner å forstå at han ikke varer evig, og har bestemt seg for å ta med seg så mange som mulig. Kanskje misunner han Ukraina som er et vakkert, frodig land med sterke og modige mennesker.

Umulig å si. Men å forstå motivet til en ondartet svulst er en utakknemlig jobb. Svulster må kureres, ellers ødelegger de alt til slutt.