Det er ikke noe sikkert sted i Ukraina lenger

Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen

Den svært alvorlig aggresjonen fra Russland gjennom invasjonen natt til torsdag kom uventet. Helt til det siste trodde min familie og jeg at Putin ikke ville starte en krig. Jeg har tett kontakt med familien min og venner, og de er svært redde. Jeg har en syv år gammel datter, som har hatt en trygg oppvekst. Nå må vi forklare henne at landet er i krig. Jeg kan ennå ikke fatte det som er skjedd.

Eksplosjoner kan høres i de fleste ukrainske storbyene som Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Mykolaiv, Kherson, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr. Nå har russerne startet et angrep fra minst tre retninger, fra sør, nord og øst i Ukraina, inkludert fra områder i Hviterussland. Mange anlegg med kritisk infrastruktur er angrepet fra luften. Så det er ikke noen sikre steder i Ukraina lenger.

Selv om mange innbyggere bare sitter stille i leilighetene sine, er det likevel panikk blant sivilbefolkningen. Vi har lange køer foran banker, butikker og bensinstasjoner. Men regjeringen i Kyiv har stort sett kontroll over situasjonen, og mange mennesker er klare til å forsvare landet sitt.

I denne mørke tiden trenger Ukraina betydelig internasjonal hjelp. Vi må alle bidra for å få Putin til å stanse krigshandlingene. Vi er helt nødt til å få kontroll over luftrommet over Ukraina for å unngå enorme tap av menneskeliv, men det er kanskje for mye å håpe på. Det ville ha hjulpet oss til å overleve angrepene, og ikke ført til at Ukraina blir oppmarsjområde for videre angrep andre steder i Europa.

Dersom Russland tar over makten i Ukraina, vil dette få forferdelige følger fordi de allerede har en betydelig andel patrioter som har drap som yrke. Dette vil ta oss mot det mørkeste kapittelet siden den 2. verdenskrig.

Selv om det ukrainske forsvaret er sterkt, er vi redde for at Putin vil true med masseødeleggelsesvåpen for å få oss til å akseptere russisk okkupasjon. I tillegg, med den russiske retorikken, kan ingen land i regionen føle seg sikre. Det neste landet som kan bli okkupert, kan være Georgia, Moldova, eller til og med de baltiske landene, selv om de er med i Nato. Hviterussland er allerede okkupert av Russland de facto. Nå må vi alle stå opp for sikkerheten i det østlige Europa.

