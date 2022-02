Jeg tar en skål for deg, Østmo

Saken oppdateres.

Dine «feik njus» i Ukeadressa lørdag 19. februar traff til de grader spikeren på hodet med betraktningene om park, hage og trivsel. Du er nok ikke alene om å riste på hodet av disse blomstrende betegnelser. Jeg antar at beskrivelsen av din adresse, som rommer både øl og en akevitt, er Jørgen B. Lysholms vei. Da er det bare å slå fast at kompetansen til å uttale seg om massiv blokkbebyggelse, er på topp.

Du kunne strukket det lenger. Det er ikke lenger snakk om boliger, men ghettoer. Lade har rekorden, men Havstadområdet følger i hælene. Resultat av bygningsrådets velsignelse over utbyggerne, regner jeg med at du ikke tar deg en akevitt for. Jeg tar derimot en skål for deg!

