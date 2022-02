Tariffoppgjør, frontfag, lav- og likelønn

En seier for naboene, men et tap for miljøet?

Et bakteppe for vårens hoved-tariffoppgjør er økte forskjeller-. I 2008-2018 har de ti prosent med lavest inntekt nesten ingen reallønnsvekst. Ifølge en Fafo-rapport er cirka en tredel av ansatte i privat sektor nå lavlønte. Lavlønn betyr under 85 prosent av fjorårets gjennomsnittlige industriarbeiderlønn på kr. 506.600.

Lavlønnsmodellen mest brukt siden 1990 fungerer ikke bra, ved at ikke alle som er reelt lavlønte får lavlønnstillegget. LO har derfor nylig vurdert 12 lavlønnsmodeller. Modell B gir tillegga på alle satser i normal- og minstelønnsoverenskomster under et visst nivå, og vil lønne seg for de lavlønte. Og hvor frontfagsramma må gjøres om til et kronetillegg for å redusere ulikhetene.

Faktorinntekten viser fordelinga mellom arbeid, lønnskostnadene, og kapital, bedriftenes overskudd. I økonomien som helhet var gjennomsnittsnivå på arbeidernes andel rundt 85 prosent i åra 1970-1990, med fall til 75 prosent i 2018. Verdifordelinga mellom arbeid og kapital gjenspeiler samfunnets maktforhold, i følge «Kapitalen i det 21. århundre». Kapitalistenes utbytter de siste åra er på cirka 1/3 av stats­bud­sjettet.

Frontfagsmodellen har gitt mindre lønnsforskjeller i Norge enn i de fleste andre land. Normen skal være hva konkurranseutsatt næringsliv tåler. Men lokale forhandlinger i industrien har gjort det mulig for sterke klubber å bryte «ramma». Forbundsvise tilpasningsforhandlinger har også gjort tillegg utafor «ramma» mulig. Men modellen skal ikke hindre kompensasjon til grupper/sektorer som systematisk over tid henger etter. For å sikre modellen må:

Ansatte styrke sin del av skapte verdier Kvinnelønn økes gradvis til 100 prosent av mannslønn Alle grupper lønnsmottakere må omfattes

Det individuelle og forskjellsdannende lokale lønnssystemet i offentlig sektor ble innført i 1991. Da utgjorde lokal pott 0,15 prosent av lønnsmassen. I dag utgjør den 50 prosent, og umuliggjør en solidarisk lønnspolitikk. «Forhandlingene» skjer uten streikerett. En kampanje bør iverksettes for å endre dette.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at kvinners lønn i 2021 var 87,9 prosent av menns lønn. I NOU 2008:6 foreslo kommisjonen en likelønnspott for offentlig sektor. Forslaget om 3 milliarder kan være er en god start, hvor arbeids­liv­ets part­er forhand­ler fordelingen.

Bak oppgjøret 2018 lå reallønnsnedgang i 2016. I 2018 utlikna prisstigningen nesten nominell årslønnsvekst. TBU tall for industriarbeideres årslønnsvekst 2020-2021 i NHO-området er foreløpig beregna til 2 ¾ prosent, i Spekter utenom helseforetakene 2,9 prosent, for kommuneansatte 2,7 prosent og for statsansatte 2,8 prosent. Konsumprisindeksens endring januar 2021–januar 2022 er 3,2 prosent. Fjorårets reallønnsnedgang må kompenseres. TBU anslår konsumprisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022, med stor usikkerhet pga. strømpriskrisa (7,2 prosent i fjor). Statens bidrag kan være å tre inn som en tredje part i et kombinert oppgjør og gi en prisgaranti.

Vektere og bussarbeidere streiket i 2020 mot bedriftseiere som svikta forpliktel­ser om garantert lønnsutvikling. Lønnsgarantiordninger med reguleringsmekanismer må derfor styrkes. For å motvirke økt makt til bedriftseierne, har vårt representantskap oppfordra fagforeningene til å bli mer kamporientert. Vi må ruste oss for streik i 2022!