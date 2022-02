Ukraina trenger hjelp nå, Jonas

Ap-ordfører: - Tajik må tenke over hvilken troverdighet hun har til å forvalte Nav etter disse avsløringene

1. februar stilte det ukrainske parlamentet seg opp med flaggene til alle nasjonene som har støttet dem mens konflikten mellom Ukraina og Russland har bygget seg opp, et flagg som manglet var det norske. Vår statsminister, Jonas Gahr Støre, sier til VG at vi må fordømme Russland. Er det all støtten vi skal gi?

Tirsdag sendte de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen ytterligere militært utstyr til Ukraina, utstyr som kan hjelpe det ukrainske forsvaret og kontre de utallige russiske stridsvognene og tyngre kjøretøyene som er mobilisert langs grensen deres. Danmark sender en fregatt til Svartehavet, F-16-fly til Litauen og 220 millioner kroner i støtte til den ukrainske regjeringen. Spania sender en fregatt og Nederland sender F-35 fly til Bulgaria. Storbritannia sender panservernraketter og personell for å trene det ukrainske forsvaret i bruken av utstyret. Norge sitt totale bidrag: 50 soldater ekstra til Litauen.

Da er spørsmålet mitt, hvordan kan Norge da sitte passivt på sidelinjene mens våre allierte sender materiell og økonomisk støtte? Har Norge virkelig råd til å la det ukrainske folk stå med hjertet i halsen i påvente av en russisk invasjon? Det ukrainske folk banker jo selv på døren og vil inn i varmen til det europeiske fellesskapet, da kan vi ikke la de stå utenfor å fryse!

Russland har allerede vist hva de er villige til å gjøre. Bare se til Georgia i 2008, Krim-halvøya i 2014 og nå i Ukraina med påskuddet om at de skal forsvare utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk. Må vi vente til Russland oppretter republikker i Estland, Latvia, Litauen og Polen før vi skal reagere?

Norge må vise at vi støtter ukrainsk uavhengighet, ikke bare gjennom ord, men også gjennom handling. La oss vise at vi står sammen med det ukrainske folk og våre Nato-allierte. La oss vise at vi også støtter ukrainsk selvstendighet. La oss vise det gjennom handling ved å sende forsvarsmateriell og økonomisk støtte som Danmark allerede har gjort før oss.

