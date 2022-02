Ytringsfrihet og militærøvelser

Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen

Saken oppdateres.

I et langt og velskrevet innlegg påstår forfatterne at den planlagte militærøvelsen burd vært gitt en «langt mer problematisert framstilling på hva denne øvelsen vil bety for alles sikkerhet». Så ser jeg at mange mange reflekterte og oppegående mennesker har underskrevet innlegget, men jeg merket meg flere navn, blant andre Peder Martin Lysestøl. Da regner jeg med at vi har forskjellige politiske ståsted de fleste underskrivere og jeg.

Det er helt greit, vi kan fremdeles si hva vi mener i Norge, (det kan man ikke i en del andre land). Jeg snublet også over et annet innlegg om at vi burde melde oss ut av Nato og heller søke forsvarssammarbeid med de andre nordiske land.

Javel ja! Skandinavia mot Russland. Nei, jeg tror vi trenger Adresseavisens analyser! Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen fremover. Derfor starter jeg hver dag med Adressa - for at det skal være mulig å manøvrer gjennom kaoset av sprø meninger uten å ta skade!

