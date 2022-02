AUF og Unge Høyre: Nå må Norge stå opp for Ukraina

Vi vokste opp i et trygt Europa. Nå må vi stille opp for freden

Saken oppdateres.

Da vi ble aktive på hver vår kant i ungdomspolitikken for flere år siden, var det en tid hvor man opplevde at samfunnsutviklingen i verden gikk i riktig retning. Vår generasjon har vokst opp i et Europa preget av trygghet og stabilitet. Nå går det i feil retning og situasjonen er en annen. Russlands invasjon av Ukraina markerer et skille i europeisk historie. At et europeisk land går inn med væpnede styrker for å okkupere nabolandet, er noe som i lang tid har vært forbeholdt historiebøkene og mangler sidestykke i etterkrigstidens Europa.

Russlands manglende respekt for internasjonal lov og Ukrainas suverenitet provoserer. Bildene av ukrainere på flukt fra russiske bomber og artilleri gjør sterke inntrykk. Sivile blir drept, og flere hundre er hardt skadd. Putin og Russland bryter folkeretten på det groveste, og sivile i Ukraina må betale prisen.

Nå må verdenssamfunnet og Norge stå opp for freden, og stå skulder ved skulder med det ukrainske folk. Vi må sanksjonere den russiske krigshissingen og gjøre det vi kan for å igjen skape – og bevare – et trygt og fredelig Europa. Når et av våre naboland bryter folkeretten og driver med aggressiv krigføring på europeisk jord, da har Norge et ansvar.

For det første må Norge sende humanitær bistand og sanksjonere Russlands illegitime krigføring med tiltak som monner. Autoritære diktatorer, slik som Putin, reagerer ikke på noe annet enn sanksjoner som svir. Ingen økonomiske sanksjoner skal være utelukket i fremtiden.

Det neste som Norge bør gjøre, er å stå sammen med Storbritannia og kreve at Russland utestenges fra det globale betalingssystemet Swift. Dette er ikke tiden for symboltiltak. Vi må sende et kraftig signal om hvor Norge og den demokratiske verden setter grensen.

For det andre må Norge stå klare til å ta imot ukrainske flyktninger og åpne grensene. Russlands aggresjon overfor Ukraina kan sende Europa ut i en ny flyktningkrise. Nå blir det vårt ansvar å stille opp for de som trenger det aller mest. De som trenger oss som aller mest. Vi må være rause. Det er krig i Europa, da skal vi ta vårt ansvar for flyktninger her.

Vår solidaritet kjenner ingen landegrenser. Derfor krever AUF i Trøndelag og Unge Høyre Trøndelag at den norske regjeringen tar ansvar og sanksjonerer Russland, åpner grensene og tar imot ukrainske flyktninger til Ukraina er fritt.

