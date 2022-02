Er veisalt årsaken til dette?

- Mange er redde for at krigen kan komme hit

Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen

Saken oppdateres.

Er vedlikeholdet av veier i vinter med mye salting årsaken at asfalten her går i oppløsning? Bildene her er fra fylkesvei 14 fra Næverlia og ut til Skaget ved Fillan på Hitra. Erindrer at det ikke er lenge siden, tror det var år 2020-2022, at denne veistrekningen fikk ny asfalt som nå er i oppløsning.

Det gir dårlig kjøreforhold etter som asfalten smuldrer bort og danner uheldige spor i veidekket. Håper at eier av veien som her er fylkeskommunen, gjør et korrigerende tiltak og får lukket avviket.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !