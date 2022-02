Gi tilleggspoeng til fagarbeideren

- Mange er redde for at krigen kan komme hit

Når en i dag skal søke høyere utdanning, så gis det tilleggspoeng for fullført førstegangstjeneste, årsstudium og folkehøyskole. Tilleggspoeng kommer i tillegg til karakterpoeng og gjør det enklere å søke opptak til høyere utdanning.

I dagens samfunn snakker politikerne varmt om det å ta et fag- eller svennebrev, og det er et modig forsøk på å demme opp for den negative oppfatningen mange har til yrkesfag. Men reelle politiske tiltak som kan føre til at flere unge mennesker tar yrkesfag, uteblir. Det er frustrerende å tenke på at de med fag- og svennebrev ikke blir belønnet med to tilleggspoeng, dette sier nok om samfunnets holdninger ovenfor yrkesfag.

Avgangselever ved grunnskolen blir i dag tvunget og frarådet til å ikke søke seg til yrkesfaglige studieretninger fordi det er med på å gjøre det vanskeligere å søke seg inn på høyere utdanning senere. Jeg tror at dersom vi belønner fagarbeideren med to tilleggspoeng, vil det bli flere som søker seg inn til yrkesfag først og tar et fag-/ svennebrev, og deretter søker seg inn på høyskole.

Jeg påstår at dette er den mest optimale yrkesveien å gå da den fører med seg mye relevant og nødvendig kompetanse. Selv mener jeg at akademikere som sykepleiere, ingeniører, førskolelærer og andre som har et relevant fag-/svennebrev, er samfunnets beste arbeidere fordi de har høyt kompetansenivå og mye erfaring.

Slik det er i dag, er det mange elever som velger å ta et fagbrev for å få praktisk kompetanse og deretter bygge videre på kompetansen sin ved å gå høyskole, men slik det er i dag, er dette ikke lønnsomt. Dette er noe jeg håper statsråd Ola Borten Moe vil gjøre noe med. Ordningen med tilleggspoeng burde omstruktureres slik at vi belønner fagarbeiderne, slik at de også får to tilleggspoeng. Det er på tide at vi tar fagarbeiderne, grunnsteinen i samfunnet, på alvor.

Jeg som helsefagarbeider-lærling synes det er merkelig at personer som har vært på folkehøyskole, stiller sterkere i konkurransen om plass på sykepleierutdanningen enn meg som kommende fagarbeider.

