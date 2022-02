Hver gang militærflyene kom, tenkte jeg: Dette er slutten

Slektsgården skulle bli boligfelt for familier. Så gikk utbyggeren tom for penger

Vi vokste opp i et trygt Europa. Nå må vi stille opp for freden

Ulvejakta avsluttes etter at ni ulver i to revirer er felt

Saken oppdateres.

For snart 30 år siden kom jeg til Norge.

Denne setningen har jeg skrevet ned så mange ganger før, men aldri har jeg klart å få resten av ordene til å rulle ut og historien til å følge etter. Så nå skriver jeg den ned igjen, og denne gangen tvinger jeg ordene frem.

April, 1992. Skolen er utsatt på ubestemt tid. Det de voksne har snakket om, med stille stemmer, er blitt en realitet. Krigen er kommet til Sarajevo. Granatene lyser opp nettene. Vi har bra utsikt.

Om nettene sover vi på kjøkkenet, som befinner seg innerst i leiligheten, med nabobarna fra 8. etasje. Når granatene faller så nærme at vindusglass knuses, flytter vi oss til boden ved trappeoppgangen. Der spiller vi kort. Vi ler. Jeg forelsker meg. Gutten fra 8.etasje har svart, krøllete hår. Jeg tenker at dette er en film, at jeg er heltinne i en krig. En krig som snart skal gå over. Jeg er 12 år gammel.

Sarajevo bombes daglig. Når granatene stopper, løper min bror Haris og pappa ut og samler splintene som de så viser til oss andre. Haris er åtte år gammel. Min pappa sier at dette nok skal gå over, for vi bor i en by, midt i Europa, og det er ingen, ingen i verden, som vil la barn bli bombet. Ikke i en by. Ikke i Europa. Ikke etter alt som verden så smertefullt har lært av fortiden. «Det kommer til å ordne seg», sier han.

KRONIKK: Taperens ultimate hevn

Men granatene faller daglig. Her, der, det virker helt tilfeldig, det føles som om alt og alle er et mål. Skarpe skudd høres. Men det er lyden av militærfly som bryter lydmuren som skremmer meg mest av alt. Hver gang de kommer, tenker at jeg at dette er slutten. Hjertet mitt stopper mange ganger om dagen.

Mai, 1992. Pappa låser seg inn på soverommet og skriver to brev. Han drikker opp den siste vinen som er igjen i hjemmet. Et brev skrives til en god venn som har sviktet. Til en som har visst og ikke advart. Kanskje var han redd, eller kanskje var han feig. Kanskje var han ond. Det får være det samme. Han sa i alle fall ikke i fra. Det andre brevet er til pappas ekskjæreste. Hun bor i Beograd og pappa vil at vi skal dra dit. Mamma, Haris og jeg. Han selv får ikke lov til å reise, men gjennom kontakter har han ordnet oss en plass på et av de siste flyene som skal forlate byen vår den 1. mai. 1992. Med oss skal vi ta brevet han har skrevet til ekskjæresten.

DEBATT: «Hva gjør jeg ved et flyangrep? De skyter ikke langt unna»

Ingen sover. Alle gråter. For vi skal dra. Min bestemor Beba kommer for å si farvel, de andre i familien får vi ikke møte. Jeg sitter på rommet mitt, omgitt av «New kids on the block»-plakater og skolebøker pakket i sekken siden april. Mamma sitter på deres soverom, pappa er i stuen. Plutselig sier mamma: «Jeg vil ikke dra! Jeg vil ikke dra fra deg!» Jeg kommer ut fra rommet og roper at jeg heller ikke vil dra. Og pappa sier: «Ok, da blir vi igjen her. Sammen. Vi klarer dette. Det kommer til å ordne seg».

Flyet letter, som det siste ikke-militære flyet som forlater byen. Vi sitter ikke på det. Jeg føler en enorm lykke. Lettelse. Alle vi gjør det. Vi blir. Jeg tror dette er en av de lykkeligste dagene i mitt liv.

Dagen etter, den 2. mai, bryter helvete løs. Hovedbiblioteket brenner, posten brenner, hele byen brenner. Alle telefonlinjene er brutt. Men vi, vi er bare lykkelige. Lykkelige over å ha tatt valget om å være sammen.

Den 3. mai mister vi strømmen, så forsvinner vannet, og vi, barna, bor etter hvert bare i boden ved trappeoppgangen. Vi går ikke ut lenger. Det er for farlig. Men vi spiller fortsatt kort, og vi ler, og guttens hår er fortsatt svart og krøllete selv om det er lenge siden han har kunnet vaske det.

Flere av vennene våre forlater byen gjennom såkalte organiserte konvoier; kvinner og barn stables i busser og skippes av gårde. Til Kroatia, til Serbia, til verden. Ut. Ut fra den beleirede byen. 19. mai skal en ny konvoi dra fra byen. Og denne gangen bestemmer de voksne at vi må dra. Situasjonen er uholdbar, hver dag er en prøve med livet som innsats.

Pappa ufarliggjør reisen slik bare han kan: Dette blir bare en tidlig start på sommerferie, dette. «Dra til sommerhuset vårt og ta en dukkert for meg. Og før dere vet ordet av det, kommer jeg og dykker etter». Mai i Sarajevo er nydelig.

Denne dagen, 19. mai, føles det som om ingen granater faller på byen. Solen skinner og trærne er grønne og store. Vi bor i en vakker by, tenker jeg. Jeg kommer til å savne gutten med det krøllete håret, tenker jeg.

Vi møtes ved avtalt sted. 7000 av oss. Kvinner som gråter, fedre som er bleike og barn som er stille. Min farmor og farfar kommer for å si farvel. Vi kjører i to biler. Min bestemor, oldemor og grandtante. Haris, mamma og jeg. Og to kusiner i 20-årene. Brødrene deres må bli igjen. Det samme må foreldre.

Pappa gjentar at vi sees straks, og hvisker til Haris at han må øve masse på å svømme. «Og før dere vet ordet av det, kommer jeg og dykker etter». Og så vinker han til oss der han står i solen. Dette var siste gangen jeg så min far på to år.





Ting ble ikke slik vi håpet. Konvoien vi satt på ble stoppet av serbiske paramilitære, og vi ble holdt fanget i tre døgn. I løpet av disse nettene ble jeg voksen.

Vannet kom ikke tilbake til den beleirede byen. Sarajevo, en gang kjent for sitt vinter-OL, måtte klare seg i fire kalde vintre uten strøm og tilgang til oppvarming. Alle bytrærne i parkene ble hogd ned, for at folk skulle kunne holde varmen.



I gjennomsnittet ble 329 granater avfyrt daglig mot den vakre byen min, 13 granater hver bidige time gjennom hele døgnet. Rekorden kom 22.07.1993, da ble hele 3.777 granater avfyrt i løpet av en dag. 11.000 sivile mistet livet. 1.600 av dem var barn. Jeg vet ikke om gutten med det svarte, krøllete håret var blant dem, men jeg har ofte tenkt at det kunne ha vært meg.

Uten tilgang på mat, gikk min far ned 20 kilo under disse årene. Han lærte seg også å gå med en pistol. Han skrev brev til oss, lange, kjærlige brev, men disse kom først frem flere måneder etterpå, og vi var aldri sikre på om han fortsatt levde.

Sommeren 92 husker jeg lite av. Jeg vet ikke om Haris ble flinkere til å svømme eller om havet i det hele tatt var varmt nok for en dukkert. Vi tilbrakte mesteparten av tiden foran TV-en og prøvde å se etter pappa hver gang det var en reportasje fra Sarajevo. Dessverre var det mange store massakre midt i byen i løpet av de årene, og hver gang et kamera fanget et par converse-sko, sluttet hjertet mitt å banke. Men pappa, han holdt sitt løfte og overlevde. Mine besteforeldre overlevde. Men han kom ikke etter den sommeren, eller sommer som fulgte.

Og jeg? Jeg er blitt flyktning. Det lille sommerhuset vårt var for lite for sju kvinner og en ung gutt, så nå bor vi på flyktninghjemmet. Jeg er venn med de andre flyktningbarna. Vi kommer fra alle steder i regionen og vi går på flyktningskolen. Vi drives av samme brennende, inderlige ønske om å få lov å komme hjem igjen. Og vi kan snakke sammen om det store savnet.

Våren 1993 får min mor nok. Av politikk, av ekskludering, av frykt for å la oss vokse opp som utstøtte. Alle rundt oss drar videre. Ut i den store verden. Hun vil at vi skal kunne gå på den vanlige skolen og at vi ikke skal være redde lenger. Men situasjonen er mye mer alvorlig enn som så. Det er snakk om krig. Igjen. Selv i sommerparadiset vårt.

Så hun pakker sine to kofferter, de samme som hun forlot sin hjemby med, kysser sin mor og resten av gjengen på kinnet, og tar oss med til Norge. Vi blir ikke spurt. Men det må ha vært et vanskelig valg å ta. I ettertid tenker jeg på alle disse kvinnene som var tvunget til å klare seg selv. Langt borte fra sine elskede, plutselig ansvarlige for fremtiden til sine barn, helt alene. I en krig. Og jeg tenker på hvor godt de gjorde det. Hvor kloke valg de tok. Hvor sterke de var.

I juni 1993, sitter vi på flyet til Norge. De fleste land har stengt sine grenser, bortsett fra Norge. For oss kjennes Norge så uendelig langt vekk, og vi vet så lite om det. Vi har hørt dårlige spøker om isbjørner i nord og fortellinger om det vakre nordlyset. Men mest av alt føles Norge veldig langt hjemmefra.

Vi lander i Kristiansand, det sydligste punktet i Norge. Mamma vil være nærmest mulig Sarajevo. Haris blir skuffet over at Kristiansand ikke er som New York og jeg, jeg tenker bare på vennene jeg etterlot.

Hva mamma tenker på, klarer jeg ikke engang å forestille meg. Vi blir alle vilt forfjamset over lyset som møter oss ved midnatt. På skole-engelsk, 13 år gammel, går jeg til politimannen på flyplassen og sier: «We come from Bosnia».

Uken etter får vi beskjed om at vi skal flyttes til et asylmottak i Trondheim, og at billetter til nattoget er bestilt. Mamma leter etter Trondheim på det langstrakte norgeskartet. Hun leter rundt Kristiansand, opp mot Arendal. Jeg husker fingeren hennes flytte seg lenger og lenger nord på kartet, og tårene som begynner å trille nedover ansiktet hennes når fingeren endelig har funnet målet. Trondheim var enda mye lengre bort fra alt hun noensinne har kjent.

I ett år bor vi på Ringvål. Min far får et brev om at vi bor på Heimdal, men finner ikke byen i sitt skoleatlas og blir superengstelig. Hvor er familien min, tenker han. Selv for oss tar det tid å oppdage at Trondheim eksisterer. Men vi får gå på skole, den vanlige etter hvert, og vi får venner som vil følge oss for alltid. Men tilbake til min far.

Han lander i Norge 17. mai 1994. I byen viftes det med norske flagg og korpsene spiller. Har man ikke opplevd 17. mai før, er det en ganske fascinerende opplevelse. Men denne dagen, enser vi ingenting. Vi hører ikke musikken. Og fargene bare glir inn i hverandre. Vi kan ikke tro at vi kommer til å se han snart.

Han er ute av den beleirede byen og ringer til oss fra Split. Han kjøper en flybillett og er på vei nordover. Våre venner Wenche og Erik kjører oss til Værnes og der sitter vi med norske flagg. Jeg aner ikke hvor de kom fra, men vi holder dem i hendene. Vi holder hardt rundt dem, som om de er det eneste holdepunktet vi har. Flyet fra København er forsinket og ingen klarer å snakke. Vi venter. Hjertet banker hardt. Haris er 11 år gammel, jeg er 14. Vi har ikke sett vår far på ett år, 11 måneder og 29 dager.

Flyet lander. Passasjerene går ut. En etter en. Sakte. Men jeg ser ikke min pappa.

Jeg begynner å få panikk. Hjertet banker ekstra fort. Det virker som om de siste passasjerene er ute av flyet.

Men så kommer det et par tynne bein, med converse-sko på, ut av flyet. Og jeg vet at jeg aldri noensinne kommer til å glemme akkurat denne 17. mai.

Ting ble ikke slik vi håpet. Vi mistet vår by. Vi ble flyktninger. Vi mistet to år sammen med min pappa, som vi senere mistet på St. Olavs til kreftsykdom. Men etter hvert har Norge blitt vårt hjem. Og snart 30 år etter tenker jeg at vi har klart oss rimelig bra.

Jeg er stolt. Og evig takknemlig for å ha fått muligheten til å skape et liv og et nytt hjem, når ting ble slik de ble. Men så sitter jeg også igjen med den gnagende og vonde følelsen av at en krig, en invasjon, på 90-tallet, og nå i 2022, aldri burde ha skjedd. At ting burde ha utspilt seg annerledes.

I dag føler jeg med menneskene i Ukraina, som må være fryktelig redde i dette øyeblikket, med fedre som må ta noen tøffe valg, med mødre som må trøste sine barn, med besteforeldre som må ta farvel.

Dette innlegget ble først publisert på Nadja Sahbegovic sin Facebook-side, og gjengis her med hennes tillatelse.