Jeg vil gjerne vite at jeg våkner i et fritt land hver morgen

Hva gjør Norge for å hjelpe Ukraina? Sender 50 soldater ekstra til Litauen

Min syv år gammel datter har hatt en trygg oppvekst. Nå må vi forklare henne at landet er i krig

«Hvordan handler jeg ved et flyangrep? De skyter ikke langt unna»

Emilie (20): - Det er på tide at vi tar fagarbeiderne på alvor

Er veisalt årsaken til at asfalten smuldrer opp?

Emilie (20): - Det er på tide at vi tar fagarbeiderne på alvor

Er veisalt årsaken til at asfalten smuldrer opp?

Ros for brøyting på Ugla. Det er tross alt mye snø

Sendte over 600 sykler til Viking i fjor: - Folk må ha fryktelig god råd

Saken oppdateres.

I avisen onsdag klages det på brøytingen på i Uglavegen. Jeg bor i Arne Garborgs veg, en sidevei til Uglavegen, uten fortau.

Jeg vil bare komme med litt skryt også, for brøytingen her har vært enestående, slik jeg ser det, i hele vinter. Dette trass i de store snømengdene. Hjertelig takk til deneller de som har ansvaret her.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !