Skrevet med det rare

«Hvordan kan en fødsel være provoserende?» undrer Adressas kunstkritiker. Visst er det naturlig, så hvorfor skvette ved synet av K.U.K.-veggen? Er folk pyser? Jeg gjetter: Sted, størrelse og intimsmell!

På vei fra jobb, snudde meg, myste på avstand etter passering og tenkte: Hm, fikk jeg nettopp et kvinnelig kjempeskrev i fleisen? Fødes en alien eller noe her? Jeg har lite erfaring med nyfødtes valør. Men vi snakker samtidskunst, så tankene vandret: Kunne denne kvinnen tenkes å gi fødsel til en aubergine, eller annen tropisk frukt? Eller dyttes noe inn? Det hadde jo ikke vært kunstnerisk utenkelig med et slikt objekt plassert i «innløpet», som en slags «befruktning»…?

Det forventes gjerne at fasadeplakater skal flashe noe spektakulært. Men folk trekker ofte på skuldrene, dessverre, siden de fleste har sett det meste. Nå også. Men jeg gikk nærmere. Og det er jo et fantastisk bilde, egentlig. Sterkt, rørende, vondt, fascinerende og tankevekkende.

Men jeg synes det fremstår litt kunstteoretisk kokett å la seg ryste av folks reaksjon, om noen skulle ha latt kommentarer falle om bildets mulige sjokkeffekt på dem. Selv ikke i 2022 er folk så blaserte at de ikke føler noe når vannet plutselig går og en kjempekvinne føder en «aubergine» i hodet på dem. Fototapet med blodige kvinnelår flimrer ikke likegyldigst forbi. Det er vel neppe ønsket fra «kunstscenen» heller. Så «mission accomplished», K.U.K.

Om bildet er ødelagt er det uansett fryktelig trist. (Har ikke museet overvåkning?) Årsaken trenger dessverre ikke være provokasjon. Det dingler mange rundt i fylla som i kjedsommelighet og pandemitrøtthet kunne finne på å gi det nye K.U.K.-museet litt ekstra oppmerksomhet. Men kanskje ikke to ganger. For øvrig har vel knapt noe større markedsverdi i kunstens verden enn skandaler, tyveri og hærverk. Er hærverk kanskje også dialog? Jeg mistenker ikke museet for å iscenesette dette, men resultatet er jo gangbart: Blæst e bæst.

