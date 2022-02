Viser solidaritet mot folk på flukt

Vi vokste opp i et trygt Europa. Nå må vi stille opp for freden

Saken oppdateres.

Da bildene av et Ukraina under angrep begynte å dukke opp på TV-skjermen, fulgte jeg samtidig utviklingen på en Facebook-gruppe for kvinner. Den tilbyr hverandre et sted å bo under reise, og til de som leter etter en plass å bo under reisen. Jeg så hvordan gruppa forandret seg til å bli en sone av solidaritet for kvinner fra Ukraina.

HusEnSøster er en Facebook-gruppe for kvinner over hele verden som skal ut å reise, ofte alene. I denne gruppen kan de legge ut forespørsel om plass å bo dit de skal, avtale møte med andre medlemmer der de reiser, og de som vil være vert for reisende, kan legge ut et innlegg om det.

«Hva gjør jeg ved et flyangrep? De skyter ikke langt unna» Det spør en tobarnsmor på et russisktalende mammaforum. Hun bor i en liten ukrainsk by, i en nietasjes blokk, og skriver at det er en dårlig idé å gjemme seg i kjelleren. Hvis en bombe treffer blokka, blir de begravet levende under den.

Kvinnene som er medlem, er fra alle tenkelige bakgrunner, yrker og sivil status. De er alenemødre, unge studenter, pensjonister og yrkeskvinner. Med litt i overkant av 200 000 medlemmer er dette en verdensomspennende gruppe, og et sted som promoterer trygghet og er med på å muliggjøre trygge og rimelige reiser for medlemskvinnene.

Den 24. februar 2022 derimot, skjer det noe unikt i denne gruppen. Tidlig på morgenen, ikke lenge etter de første rapportene om at Russland skal ha begynt å bevege seg innover i Ukraina, begynner innleggene å strømme inn på gruppesiden. Kvinner fra en mengde land, både i og utenfor Europa, tilbyr husrom og bistand til sine ukrainske søstre. Hele veien fra Romania til Sør-Afrika åpnes det dører for de som nå legger på flukt fra hjemmene sine. Mange kvinner som selv har vært flyktninger, åpner sine hjem også, de vet og de forstår.

En mørk skygge over demokratiet, en mørk skygge over Europa. Slik beskrives Russlands angrep på Ukraina, et angrep som i skrivende stund fortsetter å spre seg over hele landet. Mange mennesker mister livet, enda flere blir tvunget til å flykte.

I globalt perspektiv er ikke en slik konflikt noe nytt, men i Europa var det mange som tenkte at vi så enden på slik type konflikt med slutten på 2. verdenskrig, selv da Europa holdt pusten under den kalde krigen. Nå står Ukraina ovenfor en stormakt som de sannsynligvis ikke vil kunne stå imot. Imens vi beveger oss mot vår, står Europa på terskelen av ny, kald vinter.

En russisk okkupasjon kan bli svært komplisert, kostbar og potensielt blodig For første gang siden andre verdenskrig er det omfattende kamphandlinger mellom store og sentrale europeiske stater. Det er en situasjon de fleste av oss anså som et passert kapittel i europeisk historie.

Det er vanskelig å ikke kjenne på det mørket som sprer seg som en konsekvens av væpnet konflikt, men et av de viktigste våpnene vi har mot Putin, og alle andre stormakter som ønsker mer makt i forkledning av å skulle «beskytte» befolkningen de angriper, er solidariteten.

I dagens sosiale klima, spesielt på internett, kan det være enkelt å få inntrykk av at alle skal ha noen å hate, verden fremstilles som mer og mer utrygg, og skillet mellom fakta og propaganda blir mer og mer uklart. Men på nøyaktig samme sted blomstrer håpet opp, og solidariteten strekker seg lengre og raskere enn vi tidligere noen gang kunne ha drømt om.

