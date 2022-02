Skolesekk og setebelte i buss

Vi vokste opp i et trygt Europa. Nå må vi stille opp for freden

Jeg ser at dere i Trafikksikkerhetsutvalget fokuserer på skolebarn og deres synlighet i trafikken og at dere ønsker at alle som ferdes langs skoleveien skal synes godt med flotte skolesekker. Dette er bra, men jeg viser til et innlegg jeg hadde i Adresseavisen rett før jul i fjor om barns sikkerhet i skolebussen.

Dette innlegget har jeg ikke fått noen respons på og kan komme til å tro at jeg har rett når jeg stiller spørsmålet: Er penger spart verdt den risikoen våre barn utsettes for i dagens skolebusser. Jeg håper dere kan ta dette opp og gi meg svar på hva dere i trafikksikkerhetsutvalget vil gjøre med dette.

Etter siste anbud har vinnende selskap byttet ut trepunkts seler til fordel for topunkts seler for å spare penger til å komme i mål på et presset anbud. Jeg vet at topunkts seler er godkjent, men det er en kjensgjerning at ansiktsskader forekommer oftere i busser med topunkts seler enn i busser med trepunkts seler ved ulykker.

Ved kraftig bremsing eller bråstans i 40–50 km/t vil overkroppen slynges forover, selv voksne vil ha problemer med å holde igjen. Hva med en eventuell rundvelt. Barn som sitter i topunktsseler vil med stor sannsynlighet gli ut av disse og bli kastet rundt i bussen. Håper dere kan ta fatt i dette og ser frem til et svar.

