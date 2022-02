Trondheims skeive monument?

Vi vokste opp i et trygt Europa. Nå må vi stille opp for freden

Oslo har det, Bergen har det også, men Trondheim har det ikke! Mange byer har løftet frem sine skeive aktivister og deres kamp for frihet gjennom synlige minnesmerker. Plasser og steder folk kan oppsøke i bybildet. I Oslo finner en blant annet benken til Kim (Friele) som er blitt et viktig samlingspunkt i mylderet rett ved Nationaltheatret. Bergen har dedikert en egen plass til sin store skeive pioner og den skeivekampen generelt. Trondheims skeive historie derimot er skjult og gjort usynlig.

På godt og vondt er det viktig at skeiv historie kommer frem. Det handler om identiteten en by ønsker å vise frem. Skeiv historie er full av drama, på det indre og personlige plan og i det ytre og storpolitiske. Den forteller noe om samfunnet og dets utvikling.

Byer som Amsterdam, New York og San Francisco har lenge skjønt det, og det har tjent dem vel. En by kan velge å være stolt av sine skeive, deres historie og kulturarv, av sine pionerer og av alle hverdagsmennesker som etter beste evne har levd sine liv der. En by kan også velge å holde denne delen av historien i det skjulte.

Sakte, men sikkert har stadig flere deler av Trondheims mangfoldige historie kommet frem, denne historien er jødisk, den er samisk og den er skeiv. Det skeive er viktig i bybildet, hele året og ikke bare en uke under pride. Trondheims skeive trenger møteplasser og symbolsteder i det offentlige fellesrommet. Og Trondheim trenger det som den moderne mangfoldige og liberale byen hun er og ønsker å være.

Skeive plasser og minnesmerker handler om fortiden, om nåtiden og om den fremtiden man drømmer om. Hvilket signal sender det ut om en i en storby som Trondheim om en ikke også synliggjør det skeive, mangfoldet av seksualitet og kjønn? I bunn og grunn handler dette mest om fremtida, om dem som vokser opp i dag. Hvilke signal ønsker vi å sende til dem?

Historien har ikke kommet av seg selv, og morgendagen er på ingen måte sikker. Synlighet og stolthet har vært, og fortsatt er, bærebjelkene i den skeive kampen for frihet og frigjøring. Slik har det vært, og slik er det. Her burde byråkratene og politikerne kjenne på et sterkt behov for handling. I 2022 markeres og feires det at det 50 år siden homofile i Norge og Trondheim kunne elske hverandre uten frykt for straff og rettslig forfølgelse. Et fint bakteppe for byen til å skaffe seg et monument.

Offentlig rom har en viktig sosial funksjon, det handler om frihet, om demokrati, men også om kontroll. Tilgjengelige byrom med gode møteplasser er limet i et velfungerende, mangfoldig og demokratisk samfunn, det er et sted for å samles, for å brukes. Men ikke alle har hatt like mye å si på hvordan de utformes, hvem som huskes og hylles i byrommet og hvem som kan føle seg ikke bare trygge, men velkomne.

Det offentlige rommet har vært veldig viktig for skeive, i smug i skjul, i parker har vi samlet oss, har vi fått vite at andre som oss finnes. Men det er også der skeive har fått føle seg marginaliserte, utsatt for vold og trakassering. Det å bevege seg i byrommet har vært, og fortsatt er en risikosport for veldig mange skeive, særlig om man later til å stride med kjønnsnormene.

Likevel har nettopp den synligheten som har gjort oss utsatte, også vært en av nøkkelen til likestilling. Vi er her vi er mennesker som du kjenner. Like viktig er det å vise at vi har alltid vært her. Vi er ikke et moderne påfunn eller en ideologi, men en naturlig del av menneskelig mangfold gjennom alle kulturer. Fraværet disse historiene er politisk, det har konsekvenser, når det er som om vi ikke har vært her, som vi ikke hører til, som vi aldri har eksistert før, er det lett å støte oss ut, gjøre oss til «de andre». Men vi har vært her. Vi er, har alltid vært, og vil alltid være en fundamental del av Trondheim. Det må komme frem og synliggjøres, det kan ikke skjules!

