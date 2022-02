Vi vokste opp i et trygt Europa. Nå må vi stille opp for freden

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

Saken oppdateres.

Trondheim er en fantastisk by på alle måter. Norges teknologihovedstad, Michelin-stjerner i fleng, et rikt kulturliv og et levende bysentrum – eller er det egentlig det? Hvor levende kan sentrum i Trondheim bli hvis det ikke bor mennesker der? Og da mener jeg ikke bare godt voksne ressurssterke personer – for sånt blir det lite mangfoldig av.

Trondheim kommune med politikere og administrasjon i spissen skal ha ros for noe av utviklingen i byen, men fremover er det et særlig behov for en mer balansert byutvikling. En utvikling der det gis rom for å bygge boliger som passer for alle aldersgrupper – voksne som unge, småbarnsfamilier som enslige. Ingen er uenig i at en slik fordeling gir en mer mangfoldig bolig- og byutvikling.

I Tobb bruker vi overskuddet til å bygge boliger for våre medlemmer, og aldri før har behovet vært større når vi nå er over 73 000 medlemmer i Midt-Norge. Nesten hver tredje trønder har et Tobb-medlemskap, og vi representerer et tverrsnitt av befolkningen. Det betyr at vi skal bygge boliger for Agnes på tre år, Jørgen på 79 år, Omer på 35 år, Zayneb på 20 år og Hanne 50 år. Alle har ulik bakgrunn og økonomi, men de har behov for et sted å bo – et hjem.

I dag er det en trend i Trondheim at vi utvikler for ensartede områder med leilighetsbygg, hvor det legges til rette for senior-segmentet i ny bebyggelse i de nye boligområdene. Boliger som passer for unge barnefamilier både i størrelse og prisnivå, bygges i svært liten grad. Og skal vi få barnefamilier i sentrale områder som er et ønsket mål for byutviklingen, må til eksempel Nyhavna og andre sentrumsnære områder utvikles med større grad av småhusbebyggelse. Men dette vil selvsagt ha en konsekvens for tomteverdier som vil være en utfordring i sentrale områder, det vil si sentrale tomter må i så fall reduseres i verdi.

Så til alle utbyggere; vi må tørre å tenke annerledes i de sentrumsnære områdene – vi må se på en større kombinasjon av leiligheter og rekkehus/småhusbebyggelse. Vi må ta hensyn til dette i forhold til tomteprising/ tomteverdier, slik at vi ikke er låst til kun å bygge massive leilighetsbygg med stadig mindre boenheter.

Til byens politikere og administrasjon; dere må forstå de økonomiske konsekvensene av de politiske beslutninger og anbefalinger dere kommer med, og se det hele bildet med alle ringvirkninger som følger med. Dere må være med og bidra til å sikre at vi får et boligmarked for alle – ikke bare for noen få seniorer med god økonomi!

