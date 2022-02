Kommunens sykkelvei-psykose

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

Etablering av sykkelveier ser ut til å trumfe det meste i kommunen vår nå. Fornuftig arealbruk, kostnader og opprettholdelsen av en viss trafikkforståelse i befolkningen synes å være fullstendig uinteressant så lenge det handler om å anlegge nye sykkelveier.

Nå foreslås det å gjøre Vestoppfarten (Roald Amundsens vei) enveiskjørt for å få til sykkelvei der. De innleide konsulenter anbefaler ut fra en samlet vurdering av oppgitte kriterier, at det jobbes videre med alternativet med enveiskjøring for busser og biler.

Skal tro om hus- og tomtepriser i området inngår i disse kriteriene? Et busstilbud som går til byen, men ikke fra (eller omvendt) kan vel knapt kalles et reelt busstilbud. Og de som faktisk er avhengig av bil, skal tvinges til å kjøre omveien rundt Sverresborg/Byåsen Butikksenter og ned Breidablikkveien/Byåsveien for å komme til byen.

Slike inngrep i trafikkmulighetene må antas å virke inn på hvor attraktivt det er å bo i de berørte områdene – og dermed markedsverdien på eiendommene til de som bor der. Vi snakker om store områder i blant annet i Fagerlia som har sin tilknytning til Roald Amundsens vei. Har virkelig kommunen nå kommet så langt inn i sin sykkelvei-psykose, at de er villige til å sette vanlige folks oppsparte midler og formue på spill for å trumfe dette gjennom?

