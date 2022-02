Enorm snøhaug er trafikkfarlig

Et festfyrverkeri av en animasjonsserie 5

Ukraina trenger mer enn hjelmer og vester for å forsvare landet mot den russiske overmakten

Jeg ønsker meg et elevopprør der de velger de dyre skoleplassene

Å bevege seg i byrommet, er en risikosport for veldig mange skeive

Vi må gjøre det lettere for bøndene å ta vare på dyrene sine

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

Saken oppdateres.

Det har de siste månedene vært en stor snøhaug inne på parkeringsplassen til Fossegrenda Senter. Den er ved den ene innkjørselen til senteret. Ved siden av at den okkuperer parkeringsplasser, er det også et trafikksikkerhetsproblem.

Haugen med snø er nå så høy at en har problemer med å se om det kommer en bil når en kjører ut. Det kan rett og slett være trafikkfarlig. Dessuten når en kommer gående så må en gå ned et lite stykke på «Gamle leirvegen» for å komme inn, og da kan de fort skje en trafikkulykke.

Den snøhaugen må fjernes, da den hindrer sikten for inn og utkjørende, men også fotgjengere som skal inn på plassen. Her bør sentereier komme på banen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe