Vestoppfarten som sykkelvei

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

Viser til innlegg i Adresseavisens mandag 21. februar: «Sykkelvei kan føre til enveiskjøring i Vestoppfarten, Roald Amundsens vei». Jeg opplever at bare det å trekke frem problemstillingen om enveiskjøring i Vestoppfarten, er å diskriminere alle som bor i område og som har behov for bil og offentlig transport. Det å tenke tanken om å foreslå sykkelvei fremfor buss/bilvei. Da spør jeg bare hvor mange er det som sykler denne veien?

Det er faktisk mange her i område som ikke har mulighet for å sykle av ulike grunner, og det gjelder både ung og gammel. Det betyr at mange av syklistene kommer fra lenger opp på Byåsen. Jo, det er noen som sykler slik at de sinker busser og biler. Men det som er aller verst, er syklister som har stor fart nedover i den svingete veien. Dette blir ikke noe bedre om det skulle bli et eget sykkelfelt.

Strekningen Ila–Hammersborg har aldri vært tilrettelagt for syklende og gående. Det er heller ingen grunn for at det skal bli det fremover. Sykkeltraseen ved toppen av Steinberget bør videreføres gjennom Fritjof Nansens vei og ned til Byåsveien. Fritjof Nansens vei blir i dag brukt for privatkjøring, der er ingen offentlig transport. Et alternativ kan være å legge sykkelvei mot Stavne hvor det er enkelt å komme seg videre mot de ulike bydeler.

Folk i området med tilhørighet til Vestoppfarten har et stort behov for buss/bilvei. Det er også i dag lang vei for mange fra bussholdeplassen og hjem, noe som ble nevnt i innlegget. Det er ikke butikk i nærmiljøet, og folk er avhengig av bil for å handle. På sommerstid er det mulighet å gå til butikksenteret, men det er et stykke å gå og det er tungt å bære matvarer.

Og det å foreslå at bussen skal stoppe ved Byåsen butikksenter, det er en hån mot innbyggerne i området. Det vil fremprovosere mer bruk av bil og det vil for de som ikke har bil, føre til mer isolasjon. Og det igjen fører til at de eldre ikke har mulighet for å bli boende i sine hus. Til opplysning så er det mange eldre i området.

De gående i Vestoppfarten handler stort sett om turgåere. Turgående burde allerede i Ila bli ledet opp langs Ilabekken eller i Bynesveien. Ved Ilabekken går det en flott gangvei helt opp til Theisendammen. Ute i Bynesveien er det en oppdatert gangvei opp igjennom Elsterparken, som kysser Vestoppfarten et par ganger der er det trapper og gelender og gruset vei opp i bymarka. På toppen kan de møte på Strandlinja, veien til Tømmerdal og informasjon til ulik kjente og fine steder på denne siden av Bymarka. Dette er et meget godt alternativ for gående, men det kan se ut til at den er lite kjent og lite brukt.

Kommunen har over år tilrettelagt for økt biltrafikk mot Tømmerdal med flere parkeringsplasser, noe som igjen har gitt økt trafikk i Vestoppfarten og omegn. En eventuell enveiskjøring av Vestoppfarten vil bety at all trafikk den ene veien, vil gå via Byåsen butikksenter, noe som ikke er til beste for miljøet. Dessuten er krysset ved Byåsen butikksenter allerede høyt belastet. Da spør jeg: «Skal virkelig sykkelveier prioriteres framfor at fastboende skal miste tilbudet om offentlig transport».

