Vi trenger flere yrkesfaglærere  

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få

Saken oppdateres.

Norge trenger flere fagarbeidere i fremtiden. Tall fra SSB viser at mangelen vil være 90 000 innen 2035. For at vi skal nå dette målet, er det helt avgjørende at vi også utdanner nok yrkesfaglærere, som skal utdanne morgendagens fagarbeidere. Rapporten «Fram i lyset» bekrefter mangelen på yrkesfaglærere.

LES OGSÅ: Norge skriker etter fagarbeidere

Rekruttering til yrkesfaglærerutdanningen er krevende, nettopp fordi målgruppen er fagarbeidere som allerede er i arbeidslivet. Dette har NTNU tatt høyde for i sitt tilbud om treårig yrkesfaglærerutdanning (bachelorutdanning), ved at den er samlingsbasert og for mange lar seg kombinere med jobb.

Yrkesfaglærerutdanningen er av høy faglig kvalitet. Den gir yrkesfaglæreren en solid fagkunnskap både om lærerrollen og yrkesfaget. Det vektlegges helhet, relevans og sammenheng gjennom at man kombinerer yrkesfag og profesjonsfag. Samtidig får man mulighet til å lære hvordan man kan utvikle relevant opplæring for skole og bedrift/virksomhet.

LES OGSÅ: Flere får lærerplass enn før koronaen

Utdanningen fokusere også på hvordan man tar i bruk forskningsbasert kunnskap, og hvordan man skal bidra til endrings- og utviklingsarbeid i eget fagområde. For å nå målet med å utdanne nok fagarbeidere, trenger vi flere yrkesfaglærere med fagbrev. Søknadsfristen er rett rundt hjørnet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !