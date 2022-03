Gjeting av reinsdyr er et vanvittig forslag

Det er vel for mye forlangt at de skal tenke nytt om atomkraft

Saken oppdateres.

Det som skjer på Fosen, er en skam for staten. Vi kan ta en sammenligning med hyttebygging. Blir en hytte oppført og ikke er i tråd med bestemmelsene, så må den flyttes eller rives. En enstemmig Høyesterett har avsagt dom på at konsesjonen og bygging av vindturbinene på Fosen, Roan og Storheia var ugyldig. At noen i det hele tatt begynner å gå mot Høyesteretts dom, er en hån mot øverste rettsinstans i Norge.

LES OGSÅ: Støtteaksjon for Fosen-samene

Når dommen på konsesjonen er ugyldig, så er den ugyldig, og da må alle respektere den. At de kommer med argumenter på at det er store verdier som står på spill, ja vel, men er det staten som har gitt konsesjon på feilaktig grunnlag, så er det de som må stå for konsekvensene.

LES OGSÅ: Koster 165 millioner å reparere Storheia

Nå driver utbygger sammen med Olje- og energiministeren og prøver å finne en bakvei ut av dommen. Et vanvittig forslag er å få samene til å gjete reinen inn i vindkraftområdet, for å drive feltstudie på at reinen ikke skyr området. For det første er dette dyreplageri, og så må de lese dommen fra Høyesterett en gang til. Der står det klart at «vindkraftverkene er en krenkelse av reindriftssamenes rett til kulturutøvelse».

LES OGSÅ: Fosen Vind har ikke tenkt å ta ned turbiner på Storheia

Og dette vil jeg at vi alle må forstå, at her gjør utbyggerne med velsignelse fra staten et overgrep på samen nok en gang. Det er en skam at vi nå opplever et overgrep på lik linje som ble gjort fra 1850-årene og opp til våre dager, da staten bestemte at det skulle være en storstilt fornorsking av samene med at alle skulle lære å lese og skrive norsk. Håper at vi slipper å gå rundt og skamme oss over hva staten gjør nok en gang ovenfor samene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !