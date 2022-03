Hvordan kan vi bli flinkere til å redde store trær?

Det er vel for mye forlangt at de skal tenke nytt om atomkraft

Jeg har også sett hva som har skjedd med klatretreet ditt, Vemund. Dette seljetre var nok et av Lades mest populære trær – i skarp konkurranse med den store bøken i Ringve botaniske hage. Det var ikke spesielt gammelt, men større enn mange av sine slektninger og et supert klatretre på skolevegen. Slike store trær er viktige for folk og for natur. Kunne vi vært flinkere til å passe på dem?

Treet vokste i kanten mellom et fortau og en kornåker. De senere årene har trestammen blitt skadet nede ved bakken flere ganger av brøytebilen. Treet sto nært fortauskanten, og brøyteskjæret på traktoren var for stort. For noen år siden ble det gravd ned en kabel ved siden av treet og den som hadde som jobb å grave kabelen ned i jorda, kuttet nok av noen av røttene til treet. Et tre har ganske mange røtter, så det kan tåle at noen blir litt ødelagt, men slike skader er et fint sted å bo for en sopp.

Sår på trær fra brøytebil og graving gror sakte, og til dette såret kom det soppsporer gjennom lufta. Sporer er «frøene» til soppen. Sopp skal jo også ha et sted å leve, og her fikk de muligheter på klatretreet. Den soppen som er lettest å se på restene av treet, heter flatkjuke. De største flatkjukene på utsida av restene av treet er nesten en halvmeter store.

Det er også mye mer av soppen inne i treet. I tillegg er det også andre sopp som har brukt sårene som en inngang til treet og slått seg ned der. Felles for disse soppene er at de stjeler næring fra treet. Ettersom tida går, vil soppene stjele så mye at treet blir svakt og det kommer enda flere sopper. De siste årene har klatretreet allerede vært så skadet at blader har manglet på deler av treet. Det viser at treet allerede var i ferd med å dø. Flatkjukesoppen er også et varsel om at treet er døende.

I januar i år blåste stormen Gyda så sterkt at nesten halvparten av treet knakk og falt over fortauet og ut i bilvegen. Noen fra kommunen fjernet først den delen som knakk av. Noen dager seinere kuttet de ned resten. Da hadde de nok sett alle skadene fra soppene og skjønt at dette var slutten på det fine klatretreet.

Så, hvorfor bry seg? Jo, på vegne av alle som er glade i store trær – det er altfor lettvint å kutte ned trær som står i vegen for noe! Det gjelder både når det skal bygges nye boliger, graves i gata og ryddes langs stier og veger. Det plantes mange nye trær, men det tar lang tid for trær å bli store og gamle, og det er da de gjør størst nytte for seg.

Vi trenger store trær både som klimatiltak og for naturmangfoldet. Store trær binder karbon, renser vann og luft og stabiliserer jorda i bakken. Store trær er levested for fugler, insekter, lav, moser og annet naturmangfold. Vi trenger ulike treslag fordi de er levested for ulike arter. Noen arter lever hele livet i samme treet, mens andre er innom en tur før de flytter seg til neste tre.

Forskning viser at trær har stor betydning for vår egen helse og trivsel. Klatretreet på Lade har lært mange unger å klatre, utfordre egne grenser og har vært et godt møtested for venner på veg til skolen. Noen trær står på feil sted, også noen av de store, men altfor ofte velges den enkleste løsningen, å kutte dem ned. Brøyte- og graveskadene på klatretreet viser også at det er for lett å gi blaffen og ikke ta nok hensyn til trærne i vårt daglige liv.

Vi trenger flere store og gamle trær i byen! For å få til dette, så må alle bli flinkere til å ta hensyn og ta vare på flere trær – også de står litt problematisk plassert.

