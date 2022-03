Vil kontakte bergensmilliardær for støtte til Eggen-hallen

Det var så befriende å lese Jan Emblemsvågs kronikk «Kjernekraft i Norge» i Adressa sist lørdag (19/2). Endelig en med solide kunnskaper om emnet som uttaler seg. I motsetning til representanter fra visse miljøorganisasjoner som stadig uttaler seg uten å ha nevneverdig kunnskap om emnet. Emblemsvåg setter også planene om såkalt havvind skikkelig på plass. Altfor dyrt og altfor lite. Hvis vi skal ta klimatrusselen på alvor, er det faktisk bare en løsning. Og det er kjernekraft.

Tyskland planlegger å skrote sine kjernekraftverk og begrunner dette med hendelsen ved Fukushima-kraftverket i Japan. Hva tenker de med? Hendelsen der var forårsaket av et jordskjelv. Tyskland er vel det landet i verden som er minst utsatt for jordskjelv! I for eksempel Frankrike og Finland derimot, satser de stort på kjernekraft.

Det er vel for mye forlangt at dagens norske politikere og bestemmende organer skal klare å tenke nytt og begynne å orientere seg om kjernekraft. Men det er lov å håpe. Før eller siden vil det tvinge seg fram.

