Royal Garden – ærast den som ærast bør

Arne Bjørlykke og Steinar Nygaard gav i innlegg den 11. februar greie for korleis Royal Garden kom til på 1980-talet. Fleirtalet i bygningsrådet var misnøgde med det fyrste forslaget til hotell som blei lagt fram til politisk behandling. Etter litt att og fram blei arkitektane Sverre Clausen, Lars Fasting, Per Kalmar Lund og Per Knudsen engasjerte til å greie ut ei alternativ løysing. Dei utarbeidde i løpet av kort tid skisseprosjekt til det omtykte og prislønte Royal Garden.

Innlegget kan gje inntrykk av at eg fekk dei fire arkitektane til å utarbeide alternativ. Men det stemmer ikkje. Det kan hende at eg nemnde nokre aktuelle namn. Men det var byplansjef Børre Skaslien som tok initiativ og fekk engasjert arkitektgruppa. Med det la han til rette for at me fekk eit kulturminne i staden for ein byggeskandale. Det er han som skal ha æra for å ha gjort det mogleg!

Børre Skaslien gjorde i si tid som byplansjef frå 1977 til sin død i 1996 ein uvurderleg innsats for positiv byutvikling i Trondheim. Med hans engasjerte innsats for bymiljøkvalitetar var det inspirerande å vere medlem av bygningsrådet. Han var blant anna ei drivkraft i arbeidet med å få utarbeidd og behandla midtbyplanen, og sytte for å få han godkjent og stempla av Miljøverndepartementet den 28. august 1981 som var 300-årsdagen for Cicignons byplan. Og han var primus motor for det storslåtte Cicignon-jublieet i 1981 – det er einaste gong ein gamal byplan har blitt feira på ein slik måte.

Gjennom sitt engasjement i mange planar og prosjekt medverka han til at bymiljøkvalitetar vann fram, som for eksempel Bakklandets forvandling frå plan om motorveg til den verneverdig og levande bydelen me har i dag. Skaslien var ein sjølvsagt deltakar og inspirator i planlegginga av Trondheims storstilte 1000-årsjubileum i 1997, som han dessverre ikkje fekk oppleve sjølv.

