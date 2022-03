FIS somlet altfor lenge med å ta en veldig viktig beslutning!

– Det er et desperat behov for arealer for å skape den aktiviteten vi trenger

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli er skuffet over at ski-VM ikke kritiserer FIS i saken om å utestenge russiske utøvere fra de kommende konkurransene i verdenscupen. Dette kan ikke stå ubesvart fra vår side.

Vi vil være veldig tydelig på to ting: For det første synes vi det var en riktig beslutning å nekte russiske utøvere å konkurrere på norsk jord. Denne beslutningen ble tatt av Skiforbundet og den støtter vi 100 prosent. For det andre synes vi FIS somlet for lenge med å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra verdenscupkonkurransene framover. Vi som mange andre reagerte på at det tok altfor lang tid før FIS landet på riktig beslutning.

Ski-VM ønsker å arrangere et verdensmesterskap som baserer seg på sunne, norske verdier. Derfor har vi som ambisjon å gjennomføre verdens mest bærekraftige idrettsarrangement. Våre satsinger er rettet mot miljøet, men også mot mindre ulikhet, god helse og livskvalitet og ikke minst samarbeid.

Vi har nettopp startet en lang og omfattende rundreise i Trøndelag for å få innspill på hva ski-VM skal stå for og hvordan vi skal samarbeide for å skape tidenes beste mesterskap, og responsen har vært utelukkende positiv. Både næringslivet, idretten og kommunene vil bidra. De setter som oss bærekraft høyt og da spesielt inkludering og likeverd. De vi møter ønsker et ski-VM i Trondheim, som kan bidra til noe positivt for Trøndelag og Norge og en opplevelse for livet.

Vi synes krigen i Ukraina er helt forferdelig og reagerer kraftig på den urett som påføres den ukrainske befolkningen. Vi har den dypeste medfølelse for de som lever i det krigsherjede landet og håper krigen ikke blir langvarig. Ski-VM ønsker å jobbe med folk og bedrifter som har gode verdier, og som ønsker å gjøre verden til et bedre sted gjennom samarbeid.

Vi er helt sikre på at VM-prosjektet vil bidra til nye arbeidsplasser, mer fokus på bærekraft og fantastiske opplevelser på veien mot og under selve mesterskapet. Vi vil engasjere bredt og ser fram til mange møter med engasjerte folk i tida som kommer.

