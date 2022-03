Helseplattformen - hva skjedde?

Det er vel for mye forlangt at de skal tenke nytt om atomkraft

Stortinget trodde i 2012 at vi skulle få en felles løsning for helseinformasjon som dekket hele landet, som tok med seg norsk kompetanse og næringsliv i utviklingen. En løsning som også var slik at både pasient og helsepersonell kunne kjenne seg igjen i og bruke systemet uansett om de var i Trondheim eller Oslo. Nå får vi mange ulike løsninger.

Helsenæringen – det nye gullet. Helsenæringen ligger foran oss som en mulighet vi bør gripe tak i. Det er den raskest voksende sektoren i verden. Dersom vi vil utvikle norsk helseteknologi, må vi utvikle egen kompetanse og næring, og gi bedriftene et hjemmemarked. Det er det som er grunnen til at Sverige, Finland og Danmark tar grep for å styrke utviklingen av egne løsninger.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at de vil skape et hjemmemarked for norske leverandører og sørge for at norske data gir verdiskaping i Norge. Jeg tenkte at dette var smart. Endelig får vi en smart løsning. Sparer tid og energi! Så er det bare Midt Norge som skal i gang med et amerikansk system. Hva skjedde?

Vårt lille land med digital/teknisk kapasitet langt fremme kan ikke bli enig om et system for hele landet. Dekket av staten. Det har vi råd til! Nå skal vi bruke tid på å igangsette noe for Midt-Norge. Så blir det kanskje noe annet et annet sted. Da blir det oppstykket av ulike systemer, slik som Nav har gjort. Rotete. Ikke merkelig det mangler forutsigbarhet.

Vent heller et år eller to og få det samlet. Våre nordiske venner ser ikke fornøyd ut. Spør og lær av hverandre. Det er våre skattepenger som brukes, så slutt og sløs. Bruk fornuften! Håper dere tar opp igjen saken.

