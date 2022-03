Her reiser Hanne fra Trondheim for å gjøre noe hun aldri har gjort før

I denne ukas bystyremøte skal vi politikere diskutere et tema som angår mange – hvorfor flytter barnefamiliene fra sentrum? Ifølge statistikken fra saksfremlegget utgjør barn 4–11 prosent av befolkningen i sentrum, samtidig som andelen ligger på rundt 20 prosent i resten av byen. Det kommer også frem at mange familier flytter ut av sentrumsområdene når barna når skolealder, men ikke nødvendigvis så langt. Kommunens statistikk viser at bydeler som Rosenborg og Nardo har en lik andel barn som andre bydeler.

Et spørsmål vi derfor bør stille oss, er hva vet vi egentlig om faktorer som fremmer eller hemmer barns fysiske oppvekstvilkår i den moderne byen? I saken pekes det blant annet på faktorer som skolekapasitet, grøntområder og trafikksikkerhet, uten at dette i seg selv peker mot direkte sammenhenger med flytting ut av sentrumsområdene.

Skolekapasiteten er i det store og det hele tilfredsstillende, det er god tilgang på grøntområder, og det brukes mye offentlige midler for å bedre trafikksikkerheten. At Trondheim har vært med å ta initiativ til et nytt prosjekt i regi av KS storbyforskning, «gode oppvekstmiljø for barn i sentrum», kan derfor være et viktig steg mot å få denne kunnskapen.

NTNUs campussamling vil sannsynligvis føre til at en økt andel studenter med barn bosetter i sentrum, og vi har derfor foreslått at det innarbeides areal til en barnehage drevet av Studentsamskipnaden i kommende planer for sentrumsområdene. Jobben i forlengelsen av dette blir deretter å finne ut hva som skal til for at studenter, og andre unge, blir boende i sentrum når barna kommer i skolealder.

Det er allerede igangsatt flere utviklingsprosjekter i sentrumsnære bydeler som man bør benytte til å innhente ytterligere kunnskap, blant annet områdeløft for Tempe/Sorgenfri og Lademoen, i tillegg til bomiljøprosjektet på Møllenberg. Vi i Senterpartiet mener videre at noe av svaret er å legge til rette for en variert boligsammensetning og skape bomiljø som er tilpasset ulike livsfaser. Det bør også legges til rette for flere sosiale møteplasser, samt byrom som oppleves tilgjengelige for alle grupper i samfunnet.

