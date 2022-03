Idretten trenger et godt vedtak om kunstgress

Det er vel for mye forlangt at de skal tenke nytt om atomkraft

Bystyret skal torsdag ta stilling til hvilke typer kunstgressbaner vi vil tillate i Trondheim kommune. Flere av byens idrettslag har fotballbaner med så dårlig dekke at de må stenge banen om det ikke byttes nå. Det haster å få en avklaring på hvilke banedekker Trondheim kommune vil gi økonomisk støtte til, om idrettslagene skal rekke å legge nytt dekke til sommeren.

Dette er ikke tiden for å sette idretten og frivilligheten i en ytterligere vanskelig situasjon. Alle er enig om at vi skal være offensive for å fjerne gummigranulat, som er en miljøversting. Men utviklingen av alternative løsninger har ikke gått så raskt som vi håpet. Alternativene på markedet i dag er ikke gode nok, og det har skapt problemer for flere idrettslag.

Det rødgrønne flertallet sørget i bystyremøtet i februar for at denne saken ble utsatt. Saken ble utsatt fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet først under møtet innså at forslaget deres ville sette flere av byens idrettslag i en vanskelig situasjon. Hadde de, i likhet med oss, snakket med idrettslagene i byen i forkant, hadde de vært klar over hvilke konsekvenser forslaget ville gi enkelte idrettslag?

Klubbenes erfaring fra kunstgress med alternativt innfyll til granulat er sprikende. Og svært få klubber har prøvd ut en løsning i mer enn halvannet år. Det er store variasjoner i hvilket banedekke som egner seg til ulikt bruk. Idrettsklubbene har forskjellige baner, med ulike grunnforhold, ulik medlemssammensetning og med lag i ulike divisjoner. De trenger derfor ulike løsninger.

Eksempelvis kan et banedekke fungere godt for yngre barn, men gi store utfordringer for spillere over en viss alder og vekt. At en løsning fungerer for ett lag, betyr altså ikke at den samme løsningen vil fungere for de øvrige 65 kunstgressanleggene vi har i Trondheim.

Vi som politikere må lytte og ta med oss erfaringene fra idrettslagene, både de positive og negative. Vi må legge til rette så idrettslag kan ta i bruk ny teknologi og prøve ut alternative banedekker som er mer miljøvennlig. Vi må sørge for at det er støtteordninger som er rettferdig, og økonomisk sikrer idrettslag som velger miljøvennlig løsninger.

Det er mulig å fase ut gummigranulat samtidig som vi ivaretar at idrettslagene har tilfredsstillende baner og økonomisk trygghet. Vi håper et flertall i bystyret vil være enig med oss når saken skal opp til ny behandling 3. mars.

