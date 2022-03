AtB svarer på debattinnlegg: - Du har helt rett

Skal tilby 600 «deleie»-leiligheter i Trondheim: – De aller fleste ønsket at vi skulle få flere inn på boligmarkedet

Nykommer inn på kjøpesenteret: - Vi er så like at det er fælt

- I Norge vet vi at Nato kommer om noe skjer. Her er det vi som er Nato

Kina skal ha bedt Russland vente med Ukraina-krigen til OL var over

- I Norge vet vi at Nato kommer om noe skjer. Her er det vi som er Nato

Alle partiene enige: Gir én million ekstra og åpner for flere flyktninger til Trondheim

Å få en togbillett til 199 kroner, er like vanskelig som å vinne i Lotto

Kongresskomité: Trump var del av «kriminell konspirasjon» for å endre valgresultatet

Saken oppdateres.

I et innlegg 23. februar på Midtnorsk debatt stiller Bjørn Granum et spørsmål til oss i AtB: Hva betyr «korresponderer» i AtB-verden? Bakgrunnen for spørsmålet er dessverre en dårlig opplevelse han hadde hvor korrespondansen mellom linje 1 og 79 på Gildheim i Trondheim ikke fungerte som den skulle.

LES OGSÅ: AtB varsler flere bussavganger i Trondheim

Det korte svaret er at dette ikke skal skje, og vi beklager virkelig opplevelsen du hadde denne kvelden. Du har helt rett, korrespondanse betyr at du skal kunne bytte fra linje 1 på Gildheim og komme deg hjem til Vikhammeråsen med linje 79.

Bussen på linje 79 som du skulle ha vært med videre, passerte i dette tilfellet holdeplassen for tidlig. Små forsinkelser vil alltid kunne oppstå i trafikken, men at bussen kjører før oppsatt rutetid eller passerer holdeplass før passeringstid, skal ikke forekomme.

Vi setter pris på tilbakemeldingen din. Det gjør at vi får fulgt opp dette videre. Slike innspill er viktige for oss å få, sånn at vi kan rette opp ting som ikke fungerer og gir oss mulighet til å levere enda bedre tjenester fremover.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !