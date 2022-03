Kommunen ser ikke skogen for bare trær

Nykommer inn på kjøpesenteret: - Vi er så like at det er fælt

Saken oppdateres.

Bygningsrådet vedtok å felle et tre i privat bevart område ved Nidelva fordi det kan falle og treffe noen på eierens sti. Treet står fritt og støtt alene. Ingen i styret grep inn og opplyste om at det står mange hundre trær på Byåsen, inntil gangveier, inntil vei uten fortau, inntil fortau og i private hager. Mange står slett ikke støtt. Noen faller ut på vei og fortau hvert år.

I Bymarka som også er bevaringsområde, står det mange tusen trær klin inntil stiene der det går personer oftere enn på den private stien ved Nidelva. Mange hundre faller hvert år over stiene. Noen hørt om skadde? Bygningsrådets vedtak: «Ved felling av treet vil risiko knyttet til rotvelt og brekkasje bli eliminert, i et område der slike hendelser kan utgjøre en betydelig fare for mennesker». Betydelig fare? Når blir Bymarka stengt for ferdsel? Der har mange av stiene mer trafikk enn den private ved Nidelva, og trær i tusenvis. Det betyr vel snauhogst?

Hvis eier ikke ønsket å fjerne treet, ville kommunen grepet inn og felt det på grunn av risikoen, slik vedtaket tyder på? Selvsagt ikke. Her ønsket eier å fjerne treet, påpekte at det kan falle og kommunen vedtok at det er ok. Uansett bestemmer jo eier? Et klassisk tullevedtak i en kommune som ikke ser skogen for bare trær.

