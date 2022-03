Vestens sanksjoner fremstår som meget dumdristige 

Her tar de nytt grep for å redde laksen i Gaula

Verdens statsledere spiller nå russisk rulett med den menneskelige sivilisasjon. Vil noen stå frem med moralsk visdom for å avvæpne våre ledere før det er for sent?

Aristoteles’ moralfilosofi, dydsetikken, er et tidløst rammeverk for å veilede menneskers veivalg i vanskelige og unike situasjoner. Dyden mot er spesielt relevant i forbindelse med Ukraina-krisen og nå -krigen. Det ene ytterpunktet av denne dyden er feighet og det andre ytterpunktet er dumdristighet.

Aristoteles anbefalte å finne den riktige balansen mellom disse ytterpunktene for den unike situasjonen veivalget skal tas. I – den gylne middelvei – som er det moralske rette valget. Det gir størst mulig gunstig utfall for alle berørte av veivalget. Både feige og dumdristige veivalg gir mindre gunstige utfall. Dumdristighet ansees å ha et større skadepotensial enn feighet.

I Ukraina-krigen er vi dessverre hjelpeløse vitner til en rekke dumdristige veivalg. I professor Jo Jakobsens artikkel i Adresseavisen 24. februar blir Natos ekspansjon østover forklart som en underliggende strategisk og geopolitisk årsak til Russlands og Putins sikkerhetsbekymring, og som Putin i en årrekke har advart mot.

Tilsvarende forklaring er gitt av professor Torbjørn Knutsen i Adresseavisen 26. februar. Begge de anerkjente akademikerne synes å være av en oppfatning av at Natos ekspansjon østover har vært dumdristig. Tilsvarende dumdristighet har selvfølgelig Putins adferd vært ved invasjonen av Ukraina. Dette moralsk forkastelige veivalget har de seneste dagene fortjent blitt fordømt av en hel verden.

Sterke reaksjoner på invasjonen og støtte til Ukraina fra vestlige ledere var ventet. Men har disse reaksjonene etter hvert også blitt dumdristige? I Morgenbladet 28. februar kommenterer Aslak Bonde reaksjonene under tittelen «EUs svar på Ukraina-angrepet er overraskende kraftfullt, og neppe gjennomtenkt.» Bonde antyder her dumdristige veivalg fra vestlige lederes side. Det rimer i så fall godt også med mine betraktninger.

Vesten med USA, EU og Norge i spissen, samt en rekke organisasjoner og institusjoner overbyr hverandre i et sanksjonshysteri uten historisk sidestykke og tilsynelatende uten rasjonell konsekvenstenkning. «Øye for øye»-mantraet er nå det eneste som gjelder. Omfattende humanitær hjelp og målrettede straffetiltak er betimelige reaksjoner. Samtidig kan de mest alvorlige økonomiske sanksjonene ha langvarige konsekvenser, som ingen overskuer og som kan fort straffe vilkårlig et stort antall uskyldige mennesker i Russland og andre land.

Vestlig våpenhjelp til Ukraina nærmer seg aktiv krigsdeltakelse, med ferske trusler fra Russland om straffereaksjoner. Den knallharde retorikken på begge sider av konflikten vi er vitne til, vil ødelegge muligheter for tillitsskapende arbeid i uoverskuelig fremtid. Et ukontrollert våpenkappløp fremover ligger i kortene.

Er det denne usikkerheten vi skal la våre barn vokse opp under? Flere av sanksjonene fremstår som affekthandlinger, og hvor mer forsiktige tilnærminger bukker under for konformitetspress fra hevnlystne ledere. Konsekvensene av sanksjonene er i beste fall uoversiktlige og muligens katastrofale for store deler av verdens befolkning. I sum fremstår sanksjonene også som meget dumdristige. Aristoteles' etikkrammeverk kan få verdens statsledere til å avslutte sin dumdristige revolverlek.

