Vil Unicef skrote matjorda på Vikhammer?

Det er FN-organisasjonen Unicef, FNs barneorganisasjon, som arver Nedre Vikhammer, «Malviks beste matjord». Nå vil de selge eiendommen til høystbydende, stikk i strid med FNs bærekraftsmål og jordvernpolitikk og la åkrene bebygges av blokker og hus. Er det virkelig mulig?

I et svar til meg 23. januar skriver organisasjonen: «Unicef Norge forholder seg … til den politiske og demokratiske prosessen som har pågått i Malvik kommune … Planarbeidet for Vikhammer Nedre legger til rette for boligbygging og friområder med varierte uteområder tilpasset både voksne og barn, i tillegg til en kommunal barnehage.»

Jeg vil gjøre oppmerksom på følgende: Utbyggingen skjer på matjord – i strid med Hurdalsplattformens restriktive jordvernpolitikk – og i strandsonen, der kommunen i april 2019, foreløpig gjeldende til 2030, vedtok at: «Byggeforbudet i strandsonen ligger fast.» Dette skulle tilsi at det ikke ble bygget på åkrene på Vikhammer. Er det en demokratisk prosess, slik Unicef skriver, når kommunen handler stikk i strid med kommunestyrets eget vedtak om byggeforbud i strandsonen?

Ikke uventet har det reist seg en sterk bevegelse mot utbyggingen på «Malviks beste matjord». Før kommunestyremøtet som vedtok utbygging på Nedre Vikhammer 31. januar, protesterte Jordvernalliansen i Trøndelag og uttalte blant annet at «det er helt uakseptabelt å byggja ned beste matjord på Vikhammer i Malvik kommune. Det er ikkje framtidsretta og i sterk strid med nasjonale jordvernsmål og med FN sine bærekraftsmål. Matjorda er ein felles ressurs me må hegna om.»

Jordvernalliansen i Trøndelag består av Bondelagene, Bonde- og småbrukerlaget, Norges to største naturvernorganisasjoner (Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet), 4H samt LO i Trondheim, bestående av 91 fagforeninger. I tillegg sendte Naturvernforbundet i Trøndelag og Malvik en egen skarp protest. Kvann, en organisasjon for biologisk mangfold, protesterte blant annet mot at det ikke forelå konsekvensanalyser for kulturlandskapet. Det er mange rødlistede dyre-, fugle- og plantearter i området uten at tiltak inngår i risikoanalysen.

Unicef er en del av FN, som er sterk motstander av nedbygging av matjord. Ifølge den ferske klimarapporten blir det advart mot at enkelte områder på jorda snart vil være ubeboelig for mennesker, samtidig med en enorm befolkningsvekst. Fra jeg ble født i 1952 til i dag, har befolkningen på jorda økt fra 2,6 milliarder til 7,8 milliarder, en tredobling. Det sier seg selv, slik professor Dag Hessen, har formulert det i boka ved samme navn, at vi er ved «vippepunktet».

Denne jorda har lite å gå på, den brenner. Da kan ikke Unicef, FNs barneorganisasjon, selge «Malviks beste matjord» til høystbydende. Det vil sette organisasjonen i et dårlig lys og vise i klartekst at organisasjonen står på feil side i klimakampen. Sett fra FNs klimamål kan det sies så sterkt at Unicef med en beslutning om å selge åkrene, faktisk bidrar til å ødelegge kloden.

I en krass kommentar til utbygging av matjord i Stjørdal kommune, krevde Stjørdal bygdekvinnelag i fjor at politikerne står opp for matjorda og sørger for nullvisjon for nedbygging nasjonalt. Da «sikrer vi mat til oss som bor her og er solidariske med mennesker i land der mattilgangen er begrenset». Jeg ber Unicef Norge innstendig om å snu i denne saken og heller støtte en politikk til gagn for vår og fremtidens generasjoner.

