Klatretreet på Lade

Et klassisk tullevedtak i en kommune som ikke ser skogen for bare trær

Saken oppdateres.

Vemund spør hva som har skjedd med Lades beste klatretre. Han skriver at det er veldig dumt at treet er hogd ned, og at han håper at vi vil tenke oss om neste gang vi vil hogge ned et tre.

Vi er helt enige med deg, Vemund. Det var veldig dumt og trist at dette treet ble hogd. Vi vil gjerne fortelle deg hvorfor det ble slik.

Klatretreet er ei selje som vi hele tiden har ønsket å ta vare på. Både fordi det har vært et klatretre, men også fordi gamle, store seljetrær har mye blomster som er veldig viktige som mat for humler og andre insekter. Vi har sett at treet de siste årene stadig har blitt dårligere. Dette har vi sett fordi det har fått stadig færre blader. De to siste årene har bare vært blader i halve krona på treet. Dette forteller oss at treet var i ferd med å dø. Vi hadde likevel ikke tenkt å hogge det fordi det var så viktig å beholde det.

Stormen Gyda i januar førte til at store greiner på treet knakk og ble liggende på fortauet. Vi ryddet først bort disse greinene, så de ikke skulle bli til fare for de som passerer.

Etterpå var vi tilbake for å se over selja. Våre folk som var der for å kontrollere det som var igjen av treet, så da at det var mye sopp i greinene som sto igjen. Soppene stjeler næring fra treet og gjør at treet blir mye svakere. Greiner og stamme knekker da mye lettere. Vi valgte derfor å ta bort det som sto igjen fordi vi var redd for at resten skulle brekke og falle ut på fortauet på nytt.

En av de som gjorde jobben fortalte oss at han synes det var trist å gjøre dette. Han har vokst opp på Lade og brukte selv dette treet som klatretre da han var gutt. Vi har ikke skjært treet helt til bakken, men satt igjen en høy stubbe. Dette har vi gjort fordi vi håper at det er livskraft nok igjen i rota til at det kan vokse ut nye greiner. Selja er en sånn type tre som ofte setter nye skudd fra rota.

Vi som jobber med trær i Trondheim kommune er veldig opptatt av å ta vare på trær, og spesielt gamle store trær. Det er fordi de er så viktige både som klatretrær og som levested for veldig mange viktige arter som insekter og sopp. Vi prøver å passe på at for hvert tre vi må ta ned, så planter vi minst ett nytt. Men, dessverre så tar det jo veldig lang tid før et nytt tre blir til et stort klatretre.

Mange steder i Trondheim får gamle trær stå til de blir gamle og dør av elde. Kanskje faller de ned av seg selv og råtner opp. Men, for trær som står inntil veier og fortau, eller andre steder der mange mennesker oppholder seg, så må vi passe på at noen ikke blir skadet av greiner som brekker og faller ned.

Vi synes at det er veldig fint at du engasjerer deg for trærne, Vemund! Vi skulle ønske at flere var like opptatt av trær som det du er.

