- Jeg tror de setter mer pris på å ha andre nasjoner her enn det vi gjør hjemme

Derfor kom det 65 på visning da leiligheten ble lagt ut for salg, ifølge megleren

Butikker utsolgt for beredskapsutstyr: - Som gammel speider er jeg alltid beredt

Svarer Vemund (7): Enig, veldig trist at dette treet ble hogd

Jeg kan garantere at det ikke vil gå smertefritt

Nå gir Ukraina-krigen prishopp også for drivstoff: – Vi er langt fra taket

Et klassisk tullevedtak i en kommune som ikke ser skogen for bare trær

Svarer Vemund (7): Enig, veldig trist at dette treet ble hogd

Jeg kan garantere at det ikke vil gå smertefritt

Nå gir Ukraina-krigen prishopp også for drivstoff: – Vi er langt fra taket

Saken oppdateres.

«Jeg synes vi i Norge burde sende helikopter til Ukraina for å hente mennesker som trenger det. Vi må hjelpe til hvis vi kan. Tenk på de som virkelig trenger det! Jeg skjønner ikke at alle de som bor i Ukraina som er helt uskyldige, men fortsatt må oppleve det som skjer. Det er mennesker som trenger all hjelpen de kan få. Jeg hater å se mennesker som er redde og bekymret».

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe