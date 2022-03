Sp: Flyfaglinja bør ligge i Ørland

Hadde lyst på is, skal ha lagt igjen en lader som betaling

Saken oppdateres.

Skal vi lykkes med ei etablering av flyfag i Trøndelag, er vi avhengig av et sterkt kompetansemiljø, samarbeid med forsvaret og tilgang på elever. Summen av faglige, politiske og strategiske vurderingen tilsier at det er Ørland som er riktig valg av sted for Senterpartiet

Fagmiljøet med kampflybasen på Ørland er sterkt. Og drivkreftene for å ha fått til dette og etableringer dette har ført med seg, viser en sterk kraft til å få til nye etableringer. Vi har stor tro på at dette vil ha mye å si i etableringen av ei ny utdanning. Det er stor energi.

Distriktspolitisk ser vi at det er viktig å sikre tilgangen av elver til Fosen videregående skole og ei etablering av flyfag her vil gi 60 elever til sammen på vg2 og vg3.

