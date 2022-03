Brannmann blir tvunget til å gå av med pensjon

Saken oppdateres.

Ja, slik framstår pensjonert brannmann Olav Noteng sammen med partikollegaer Erna Solberg og Mari Holm Lønseth i Adresseavisen. Det er ganske typisk at Høyre går til angrep på rettigheter som arbeidsfolk har oppnådd gjennom forhandlinger mellom partene.

Jeg vil ikke mene noe om særaldersgrensen for brannmenn ved fylte 60 år skal vurderes eller ikke. Men jeg mener bestemt at temaet må behandles mellom partene i arbeidslivet ved forhandlinger, dersom dagens ordning skal vurderes.

Det kan ikke aksepteres slik Høyre foreslår, at særaldersgrensen skal oppheves ved å si at ingen skal tvinges til å gå av ved fylte 60 år. Det er denne «smarte» ordlyden fra Høyre jeg reagerer på. Det blir det samme som å si at ingen skal tvinges til å følge tariffavtalen dersom man ikke ønsker det.

Jeg er veldig glad for at vi nå har en regjering som vil diskutere saken med de ansattes organisasjoner i stedet for å gjøre et ensidig vedtak i Stortinget. Jeg ønsker partene lykke til med tarifforhandlingene.

