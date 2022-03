Koseturen i marka ble ødelagt

Saken oppdateres.

Tirsdag 1. mars, en solfylt dag, på veg fra Lian til Grønlia uten ski. Mye folk, begge veger, blide og smilende. Pensjonister, skolebarn, pappapermisjonister med pulk i mange varianter. Alle med felles mål: Kosetur for alle i guds frie natur, trodde jeg.

Så dukket et kvinnemenneske opp bak oss, med ski på beina. Rundt 40 år. Vi hadde for lengst observert henne, så vi steppet så langt det var mulig unna de flotte, oppkjørte sporene på begge sider. Hun så ikke ut til å beherske fristil i noen særlig grad. Ei heller så bred over rumpa at det ble trangt.

Jeg smilte og forsøkte med en hyggelig kommentar, og fikk følgende svar: «Hvorfor må dere absolutt gå i løypa?» I et forsøk på dempe aggresjonen litt, prøvde jeg med et lett humoristisk spørsmål: «Og ellers har du det bra?» Feil svar.

Vi burde tydeligvis ha stampet i djupsnøen. Det er veldig trist at slike opplevelser skal ødelegge sånne fine dager i marka. Mon tro hva hun ville ha valgt i tilsvarende situasjon som 77-åring: Ventet til snøen var borte?

