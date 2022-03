Krigen i Ukraina må stanses nå!

Saken oppdateres.

«Som om verden ikke hadde nok fra før med klimakrise og pandemi, har Vladimir Putins Russland funnet det for godt å overfalle Ukraina. Krigen er et eklatant brudd på folkeretten, og rammer befolkninga på en brutal og umenneskelig måte. På nytt drepes tusenvis av unge menn. Kvinner og barn jages på flukt for at en despotisk mann og diktator uten kontakt med folks virkelige liv, skal få viljen sin. Vi oppfordrer folk i Norge til å ta avstand fra krigen og støtte humanitær hjelp og initiativ, som tas for å hjelpe flyktninger som kommer til andre europeiske land og til Norge».

Dette er en enstemmig uttalelse vedtatt på et åpent møte i Feministhuset 1. mars hvor temaet var »Global likestilling – når kommer vi dit?», som ble arrangert av Kvinnefronten og 8. marskomiteen i Trondheim. Innledere på møtet var Gro Lindstad, daglig leder fra Forum og likestillingsspørsmål, som representerer 48 medlemsorganisajoner i Norge. Hun kom inn på hvordan spesielt kvinner og barn blir ramma i konflikt, krig og kriser.

Olga Kornisevych Mosand, leder for Den ukrainske foreningen i Trondheim, la vekt på at folk i Ukraina nå trenger støtte på alle områder, ikke minst til alle flyktningene som kommer til Europa og Norge. Olga vil være en av hovedappellantene på Torget 8.mars på den internasjonale kvinnedagen. Møt opp og vis solidaritet!

