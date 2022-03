Ukrainske flyktninger er velkomne til Orkland

Følelsesladet demonstrasjon på Torvet: - Jeg er redd for befolkningen i Ukraina, og for familien min i Russland

Når ukrainere nå flykter fra sitt hjemland i redsel, må vi gi et klart signal om at vår kommune står klar med åpne dører. SV er glad for at Orkland kommunestyre i en uttalelse sier klart ifra om at hva kommunestyret mener om den russiske invasjonen i Ukraina.

Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen har de siste årene blitt utsatt for omfattende nedskjæringer. De første ukrainske flyktningene kom til Norge mandag. Snart kommer de første til Orkland. Nå må vi gi dem opplæring i norsk slik at de kan bli en del av vårt samfunn. Til det har vi Voksenopplæringen som nå må rustes opp igjen. SV har de siste årene advart mot å kvitte seg med deler av den viktige kompetansen som er bygget opp gjennom mange år ved Voksenopplæringen. Pandemien stanset tilstrømmingen av flyktninger. Nå har vi på kort tid fått en omfattende flyktningkrise midt i Europa.

SV fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina, som er et klart brudd på internasjonal rett. Russlands militære aggresjon mot Ukraina fører til store lidelser for sivilbefolkningen. I Ukraina var det allerede før krigen brøt ut rundt 850 000 internt fordrevne etter den åtte år gamle krigen øst i Ukraina. FN meldte mandag at 500 000 ukrainere har krysset grensen til naboland, på flukt fra krigens redsel. Et flertall av disse er kvinner og barn, og tallet kommer dessverre til å stige. Vi ønsker at vår kommune skal være klar til å ta imot flyktninger fra Ukraina når det blir behov for det, og på kort varsel.

Norge må også legge press på det russiske regimet. Det gjelder økonomiske sanksjoner, det gjelder politisk press. De siste ukene har vi sett at det er mange i Russland som er imot krigen, og som tross stor fare for egen sikkerhet velger å demonstrere mot Putins og oligark-styret.



Alle demokratiske land må bidra med det de kan for å stoppe Putins ulovlige og umoralske aggresjonskrig mot Ukraina. Norges viktigste rolle er å bruke vår økonomiske styrke til å gjennomføre sanksjoner som virkelig biter mot den russiske eliten, og å stille opp med humanitær hjelp til det ukrainske folket.

Verdenshistorien har tatt en dramatisk vending. Det er vanskelig å skue konsekvensene av Russlands angrep på Ukraina. Det eneste vi vet med sikkerhet, er at vår verden ikke blir den samme. Russland legger opp til en blodig krig som vil ramme det ukrainske folket i lang tid framover. Å hjelpe flyktninger er kritisk hjelp i en krig.

Alle land i Europa må ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet. Som i alle kriger blir nå ukrainske familier skilt fra hverandre, barn traumatiseres og fratas mulighet til utdanning og helsetjenester. Av erfaring fra lignende krigssituasjoner vet vi at faren for vold og overgrep mot kvinner og barn øker. Det vil bli et enormt behov for hjelp i tiden fremover, noe vår kommune kan være med på å møte. SV står solidarisk med det ukrainske folket.

Orkland SVs styre har bevilget 2500 kroner til Orkanger sanitetsklubbs pengeinnsamling til flyktninger fra Ukraina. Behovet for hjelp er stort. Vi oppfordrer flere til å bidra.

