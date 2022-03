Står RBK-fusjonen i fare?

Vi er like populistiske i våre holdninger som vi gjerne beskylder andre for

Eller er vi vitne til at det utspiller seg en vakker fotballhistorie på den trønderske fotballscenen? Jeg er kjent med at det pågår en diskusjon der grupperinger vurderer å gå imot fusjonen mellom RBK og RBK kvinner på årsmøtet i april. I tilfelle disse grupperingene skulle vinne frem, slik at et flertall går imot sammenslåing, så ville det på alle måter vært uheldig. Det første man kommer på å nevne, er at det ville vært en omdømmekatastrofe av dimensjoner. Rosenborg ville i så fall stått tilbake i skam, mens kvinnefotballen i Norge og ellers i verden blir en viktig del av enhver storklubbs satsing.

At de største internasjonale klubbene nå satser på kvinnefotball, er selvfølgelig ikke for å være snille. Det er bevisst politikk for å styrke merkevaren, noe som gir positive synergier, og som til slutt gir enda penere tall i regnskapsbøkene. Denne effekten ser vi også lokalt.

Tar man en titt på hjemmesiden til RBK kvinner, så finner man en endeløs rekke med inngåtte sponsoravtaler de siste par årene. Noe som slett ikke var tilfellet for få år siden. I tillegg har også den organisatoriske prosessen mot full sammenslåing gått over all forventning. Alle piler peker med andre ord i riktig retning for at fusjonen vil være både lønnsom og moralsk riktig. Altså en vinn-vinn-situasjon som styrker merkevaren RBK.

Historien til RBK kvinner (tidligere Trondheims Ørn) er historien om kvinnelige spillere som i tidligere tider ble underestimert og til dels diskriminert. Da Ørn skulle spille sin første kamp i vakkert sommervær på Lade mot IFK Östersund i 1972, ble de omdirigert fra gress til grus av Trondheim kommune uten annen begrunnelse enn at dette var damefotball. Dette står i sterk kontrast til det som nå holder på å skje. Det er et bemerkelsesverdig stemningsskifte siden Trondheims Ørn gikk over til å bli RBK kvinner. Først og fremst er dette en gevinst for de jentene som i dag satser på fotball på toppnivå, dernest at opinionen oppfatter dette som positivt og riktig.

Ikke bare det, men fra dette miljøet leveres det to styremedlemmer til Rosenborg, der begge regnes for å ha nok kompetanse til å være styreleder i klubben. Karen Espelund kjenner alle, mens Cecilie Gotaas Johnsen er noe mer ubeskrevet blant allmennheten. Men blir de valgt, så er de altså med i Rosenborgs styre uavhengig av om det blir fusjon eller ikke. To meget dyktige personer som ikke svekker klubben, men som styrker den.

Skulle grupperinger som er mot fusjonen vinne frem, så er det i realiteten de samme holdningene som gjorde seg gjeldende i 1972 som vinner fram. Det håper jeg alle RBK-medlemmer sørger for å forhindre på årsmøtet i april.

