Tore utom sporet

Saken oppdateres.

Serien «Gåten Agnes» vises nå på NRK. Episode to brukes blant annet til å framstille Tore Strømøys innsats for å skaffe skriftlige opplysninger om Waades sak. Her latterliggjøres saksbehandlingen i Indre Fosen kommune, mens undertegnede og Helse Nord-Trøndelags vurdering belyses som «dette var noe annet ja!».

LES OGSÅ: NRK svarer: Kommunen må ta sin del av ansvaret

For å skape skikkelig kontrast her, benyttes et opptak av en telefonsamtale med meg. Én ting er at Strømøy ikke informerte om at telefonsamtalen ble tatt opp. Langt verre er det at samtalen er klippet, slik at det framstår som en journalist bare kan ringe til Helse Nord-Trøndelag (eller andre helseinstitusjoner) og få utlevert hva det skal være av taushetsbelagte opplysninger. Usikkerhet om taushetsplikten blir ivaretatt, er dessverre en faktor som både gjør at pasienter lar være å søke nødvendig helsehjelp, eller unnlater å gi informasjon som er viktig for å kunne gi god helsehjelp.

LES OGSÅ: Alle vet, men ingen vil si noe

Strømøy ble informert om denne risikoen da han kontaktet meg kort tid før programmet skulle på lufta. Jeg reagerte både på klippingen og på at det ble tatt opptak, uten at jeg som intervjuobjekt ble å informert om at samtalen ble tatt opp. Men etter flere forsikringer fra Strømøy om at konteksten ville vise at saksbehandlingen var i henhold til lovverket, og mine bekymringer grunnløse – endte det med at jeg aksepterte at det klipte opptaket ble brukt.

LES OGSÅ: «Gåten Agnes»: Vi trenger mer åpenhet i kommunene

Det burde jeg ikke ha gjort. For det var jo ingen kontekst som lovet i programmet. Og skaden har skjedd; vi i Helse Nord-Trøndelag har allerede fått den første klagen fra bekymret pasient som lurer på om journalen deres blir utlevert til media etter at de er døde. Så; hvordan er faktisk reglene for å gi ut slike opplysninger? Av Helsepersonellovens § 21 følger hovedregelen om at opplysninger som mottas i forbindelse med helsehjelp, er omfattet av taushetsplikt, jf. hpl. § 21. Taushetsplikten gjelder også etter at en person er død.

Det finnes imidlertid enkelte unntak. Den aktuelle unntakshjemmelen i denne saken er Helsepersonellovens paragraf 24:

«§ 24. Opplysninger etter en persons død. Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og samfunnets interesser. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død hvis ikke særlige grunner taler mot det.»

LES OGSÅ: Tore sporer opp en skandale i Leksvik

I samråd med jurist, og senere også Statsforvalteren, vurderte jeg at det i denne saken var «vektige grunner» for å gi ut de opplysningene vi ga innsyn i. Også Helse Nord-Trøndelag sladdet deler av journalen der jeg ikke fant vektig grunn til å fravike hovedregelen om taushetsplikt. Faktisk sladdet vi så mye at Strømøy kontaktet meg igjen både skriftlig og muntlig for å klage på at for mye var sladdet. Dette er behendig utelatt i framstillingen av en «slem» og en «snill» aktør i tv-serien.

Måten dette ble fremstilt på av NRK, har altså ført til at pasienter i Helse Nord-Trøndelag er urolige for om vi ivaretar sensitive opplysninger godt og korrekt. I tillegg kommer, slik NRK selv melder om, at fremstillingen i serien i tillegg også ført til alvorlige trusler mot nåværende ordfører i Indre Fosen kommune for måten de blir framstilt på.

Uten at jeg kjenner Agnes Waade annet enn via journalen hennes, kan jeg ikke se for meg at noe av dette ville vært «i tråd med avdødes antatte vilje». Det ansvaret får NRK bære, når det bevisst ble valgt å vektlegge dramaturgi foran fullstendige fakta i TV-serien.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !