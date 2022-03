Brevet tok nesten fire uker

Trønderske Stein i Litauen: - Jeg hadde aldri tenkt at vi kunne bli flyktninger. Nå kan det bli sånn

Den 9. februar la jeg et brev i postkassen på Byåsen Butikksenter. Brevet skulle til Hyllveien, så jeg kunne jo ha levert det selv, men det gjorde jeg altså ikke. Det inneholdt offentlige papirer som skulle underskrives.

Etter noen dager begynte både avsender og mottaker å etterlyse brevet. Etter to uker ble det tatt kontakt med offentlig kontor for å få tilsendt nye papirer, som jeg bestemte meg for å levere personlig.

I dag kom de nye papirene, det tok to dager. Samtidig fikk jeg melding fra Hyllveien at brevet jeg sendte 9. februar ble levert i deres postkasse i dag 2. mars. Tror jeg tar vare på det nye brevet. Stoler ikke helt på Postverket når brevet skal sendes videre fra Hyllveien og til det offentlig kontor. Det var da ikke sånn i «gamle dager»?

