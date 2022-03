NRK tilbakeviser kritikk: - Viktig at det offentlige kan bli sett i kortene

TV-profilen var «steinblakk». I fjor omsatte han for to millioner

I dag ble fjerde og siste episode av «Gåten Agnes» publisert i NRKs strømmetjeneste, NRK TV. Kathinka Meirik ved Helse Nord-Trøndelag reagerer i et debattinnlegg i Adresseavisen både på hvordan innhentingen av informasjon fra sykehuset har blitt fremstilt i serien, og at telefonsamtalen mellom henne og Tore Strømøy ble filmet.

Da Strømøy og redaksjonen begynte med «Gåten Agnes» for over ett og et halvt år siden, ante vi ikke omfanget av den urett som har blitt begått mot Agnes Waade. Heldigvis tok vi tidlig et valg om å løse dokumentarserien refleksivt: Det vil si at vi er åpne i serien om prosessen rundt produksjonen av dokumentaren og viser Strømøys prosjekt «behind the scenes», samtidig som vi forteller Agnes sin historie etter hvert som den åpner seg opp for oss og seeren.

Teamet har fulgt Strømøy i til sammen 150 dager og filmet hver telefonsamtale, hvert møte og alle oppdagelser i det de har skjedd. Vi har informert alle aktører om våre opptak, og som Meirik skriver, har vi sørget for godkjenning før bruk.

Når ett og et halvt år med opptak skal bli til fire episoder, er det naturlig at vi må gjøre et utvalg i materialet når vi forteller om prosessen. I Helse Nord-Trøndelags tilfelle ringes Strømøy og Meirik etter flere e-postutvekslinger, før de til slutt sender NRK det juristene deres tillater. I dokumentaren har vi valgt å fokusere på telefonsamtalen, hvor Meirik spør Strømøy om det var han som også søkte om innsyn i 1989, noe han bekrefter.

Denne uttalelsen har vi vurdert til å vise tydelig nok at han igjen søker sykehuset om innsyn, og som en god nok forklaring på hvorfor han får tilsendt dokumenter i posten senere i programmet. Samtidig har vi tiltro til at publikum både forstår at NRK er nødt til å søke på ordentlig vis, og at Helse Nord-Trøndelag følger lover om innsyn.

Meirik mener også at NRK latterliggjør Indre Fosens dokumentbehandling i serien, men her viser vi bare det faktum at kommunen sender med Strømøy 200 svarte ark, i stedet for å gi ham tilbakemelding om at han ikke får innsyn. Helse Nord-Trøndelag ga også begrenset tilgang, men ikke i samme skala som kommunen, og med begrunnelser. Her ba vi spesifikt om å få mer innsyn knyttet til våre spørsmål rundt overgrepene mot Agnes Waade, noe vi fikk etter grundige vurderinger.

Vi har med andre ord ikke forsøkt å sette Indre Fosen opp mot Helse Nord-Trøndelag i serien, kun påpekt det faktum at man i Helse Nord-Trøndelag hadde kunnskap om innsyn, mens Indre Fosen kommune ikke hadde det.

Vi er takknemlige for at Helse Nord-Trøndelag tok vår innsynsbegjæring på alvor. Uten dokumentene som bekreftet både voldtekt, abort og skader påført i underliv, kunne vi ikke fortalt hele sannheten om hvorfor Agnes rømte. Dette illustrerer hvor viktig innsynsreglene er, slik at også det offentlige kan bli sett i kortene.

Helt til slutt bør det nevnes at Agnes Waade selv, i rettssakene som var mellom henne og Leksvik kommune, ga pressen tillatelse til å gjenfortelle detaljer som kom frem under rettsmøtene. Vi mener at det som nå skjer, er at Agnes får fortalt sin historie, og at den urettferdighet som hun selv ble utsatt for, omsider har kommet fram i lyset.

