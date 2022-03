Blåskjorter og blådresser midt i byen

TV-profilen var «steinblakk». I fjor omsatte han for to millioner

Trondheim vil beholde industriarbeidsplassene. Da må vi snu oppfatningen om at industri alltid bør legges til utkanten. Arbeiderpartiets Roar Aas er i Adressa 3. mars bekymret for hvor Trondheims industriarbeidsplasser skal ligge i fremtiden. Løsningen som trekkes frem, er å plassere dem et sted der de hverken synes eller merkes, helt i utkanten av kommunen. I dag er mye industri både stillegående og utslippsfri. Da melder spørsmålet seg: Kan industri heller være et positivt tilskudd til den moderne byen?

Én-funksjonsområder hører historien til. Motreaksjonen til den modernistiske, sonedelte byplanleggingen ble «den blandede byen». Nå ønsker vi at byborgerne skal bo, jobbe, handle og leve i samme nabolag, som skal være i aktivitet gjennom hele døgnet, og hele uken.

I dette paradigmet får én del av bylivet ikke plass: industri og produksjon. Når byområder bygges ut eller transformeres, blir industrien flyttet vekk, til periferien av byen, til den andre siden av kommunegrensa, eller til den andre siden av kloden.

Dagens industriaktivitet skal flyttes fra steder som Sluppen og Nyhavna til Torgård og Vassfjellet, akkurat innenfor kommunegrensen. Grå, flate lagerhaller kledd i blikkplater, med kort levetid, tilsynelatende tilfeldig plassert midt i en ørken av parkeringsplasser. Et trivelig sted som gir noe tilbake til byen? Nei.

Utviklingen på Sluppen og Nyhavna gir oss en gyllen mulighet til å tenke annerledes om hvordan vi organiserer industri og produksjon i by. I fjor vant vi Design og Arkitektur Norge (DOGA) sin Nykommerpris for vår masteroppgave, som viser hvordan industri kan inkluderes i en urban kontekst, skape nytt liv og bidra til bærekraftige byområder. Med utgangspunkt i Sluppen tegnet vi skisser der vi fikk plass til dobbelt så mye produksjonsareal sammenlignet med i dag – i tillegg til nye boliger, kultur- og fritidstilbud og annen næring.

For eksempel er det et stort potensial i å la industri bli en del av en funksjonsblanding i ett og samme bygg. Høyere utleiepriser oppover i etasjene kan kompensere for lavere leie på grunnplan, særlig der hvor første etasje er lite attraktivt som boliger, kontorer eller forretning. I dag finnes det mange eksempler på tomme førsteetasjer, selv midt i sentrum. Eksempler på industri som egner seg best som en del av en slik «blandet-bruk-bygning», er næringsmiddelproduksjon, noen typer håndverk og avansert teknologiproduksjon.

Studentboliger, kunstmuseer, Michelin-restauranter, folkebibliotek – såkalte myke funksjoner beriker byutviklingen. Noen europeiske prosjekter viser at også de «harde funksjonene» kan få en verdi. I Berlin skal boliger, kontorer og kulturliv flytte inn side om side med industrien i Siemensstadt. I København har et forbrenningsanlegg fått en skibakke på taket. I Basel ligger farmasiproduksjon i kvartalsstruktur sammen med boliger og barnehager.

Å integrere industri i byen gir kortere avstand og mindre transport mellom produksjon, forbruk og gjenvinning, samt mellom bolig og jobb. Det gir en større miks av arbeidsplasser i byen og en mindre homogen bykjerne. Byen trenger både blåskjorter og blådresser. Produksjon, logistikk, lagring og vedlikehold spiller en nøkkelrolle i «det grønne skiftet».

Skal vyer om «bærekraft» og «framtidsrettede og innovative løsninger for mobilitet, teknologi og næring» (sitat, ny kommunedelplan for Sluppen) bli til virkelighet, må også industrien være en del av byen vi utvikler. Ikke gjemmes bort på utsprengte pukkfyllinger i naturområder i randsonen.

