Rett, men ingen plikt til å gå av

Saken oppdateres.

Høyre vil sørge for at for eksempel ansatte i brann- og redning skal ha rett til å gå av når de fyller 60 år, men ingen plikt til å gå av. Det er ikke å gå til angrep på arbeidsfolk sine rettigheter. Tvert imot betyr det at Høyre vil styrke arbeidstakeres mulighet til å jobbe lenger dersom de selv ønsker det.

Å si at folk må slutte bare fordi de har fylt 60, er gammeldags. Folk blir stadig friskere lenger. Arbeidshverdagen har også endret seg. Bedre utstyr, mer oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet gjør også at flere kan jobbe lenger om de ønsker.

Derfor sørget Høyre for å fjerne særaldersgrensene, som sørget for at mange mennesker ufrivillig ble sendt ut i en pensjonisttilværelse. Retten til å gå av ved fylte 60 år består selvsagt. Vi har fryktelig god råd om vi avskilter dyktige, motiverte arbeidsfolk som ønsker å jobbe, bare fordi de har fylt 60 år. Så god råd har vi ikke. Vi har bruk for disse folkene i tjeneste.

