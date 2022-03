Boikott av kultur

Et trivelig sted som gir noe tilbake til byen? Nei

All russisk idrett, kunst og kultur må boikottes

Saken oppdateres.

Det russiske regimet kan ikke få anledning til å bruke idrett, kunst og kultur til å legitimere ulovlige handlinger, forferdelige angrep mot Ukraina og demokratiet i Europa. Derfor må all russisk idrett, kunst og kultur boikottes. Samtidig må russiske idrettsutøvere, kunstnere, kulturaktører og institusjoner som klart tar avstand fra de handlingene utført av det russiske regime, ønskes velkommen med åpne armer, vises frem, støttes og beskyttes.

Folk må ta standpunkt. Nøytralitet og taushet er ikke et alternativ når landet ditt bryter med menneskerettighetene, en konvensjon de selv har ratifisert. Problemet er ikke kunsten eller idretten, men hvilket standpunkt de som står bak den velger å ta. Å ikke ta et standpunkt er også et standpunkt.

