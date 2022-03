Et sårt tiltrengt tilbud til skiklubbene på østsiden

Saken oppdateres.

For fire år siden hadde vår eldstemann begynt i første klasse, og som småbarnsforeldre fikk vi de første møtene med barneidretten gjennom fotballen. Når vinteren etter hvert gjorde sitt inntog var vi nysgjerrige på hvilke muligheter som fantes vinterstid.

Selv hadde jeg ingen erfaring fra langrenn som organisert idrett. I min oppvekst på 80- og 90-tallet var ski en aktivitet hvor man forflyttet seg fra A til B, med sekk på ryggen. Jeg har jo selv forsøkt å overføre denne arven til mine tre barn med vekslende pedagogisk hell når oppoverbakker skal forseres med fiskebein og nedoverbakker med ploging.

Barn treng nærmiljøanlegg Alt er ikkje som før, endring er regelen og ikkje unntaket. Men alt blir ikkje til det verre, slik enkelte ønskjer å framstille det.

I stadig sterkere konkurranse fra innetid (les: skjermtid) er jeg opptatt av at barna skal holde seg fysisk aktive og finne glede i denne aktiviteten selv. Og jeg er nok kanskje av den gammeldagse typen som mener at uteaktiviteter har en egenverdi utover alle mulige innendørsidretter. Spesielt hvis man i tillegg kommer seg ut i naturen. Derfor ønsket vi å prøve om skitreninger kunne være noe for barna.

Jeg må innrømme at det var med en aldri så liten porsjon fordommer i sekken vi troppet opp på trening med Strindheim Ski for første gang. Jeg hadde jo lest og hørt rykter om «tidlig elitesatsing» og «utstyrshysteri» i langrennsmiljøet. Sjeldent har jeg måttet svelge mine fordommer så fort. Det som møtte meg var engasjerte voksne og lekbasert trening. Skityper og smøring var ikke noe tema. Det vi som foreldre virkelig erfarte var at lek på ski sammen med andre barn ga barna en læringseffekt som langt overgår mine egne «plikt-turer» fra A til B. Og det beste av alt er at gleden med familieturer i marka øker nærmest proporsjonalt med skiferdighetene barna tilegner seg på trening. Barn liker snø og barn liker fart og moro, det er ganske enkelt i grunn. Erfaringene fra skiklubben har vært utelukkende positive med engasjerte foreldre, ildsjeler, sosiale sammenkomster og ikke minst lekbasert idrett på barnas premisser som inkluderte alle.

Det er likevel noen «skyer i horisonten». Andre idretter kan friste med komfortable, oppvarmede haller vinterstid, klubblokaler for sosialt samhold og effektiv logistikk for oss foreldre. For all del, Granåsen er et fantastisk anlegg med kunstsnø, preparte løyper og god belysning i årets mørkeste måned.

Men først og fremst er Granåsen et eliteanlegg tilknyttet Olympiatoppen. Det er langt å kjøre for mange og stor trengsel når mange av klubbene i byen trykkes sammen med eliteutøvere når kunstsnøen der er eneste alternativ. Selv om de aller minste barna ikke tenker så mye over det, er skiklubbene fra Trondheim øst bare gjester som har anlegget til låns. Det finns ikke noe eget klubbhus hvor barna kan trekke inn og varme hendene sine på litt kakao. Vi ser at klubbmiljøet er svært sårbart når barna blir litt større (10-14 år). Det er en alder hvor den sosiale arenaen er helt avgjørende for at de skal ha egen motivasjon for å drive med idrett. Bare spør hvem som helst i Byåsen IL hvordan de hadde sett for seg skiklubben sin uten Nilsbyen.

Neppe klokt av ham å stemple engasjementet på den måten Det er lenge siden følelsene for marka har vært så sterke som de er nå. En markalov kunne roet gemyttene.

I Norge har vi gjennom mange tiår sett at små lokalanlegg for ski fungerer som åpningsportaler til marka, enten det er i bynære strøk eller på bygda. Det finnes overhode ingen belegg for å hevde at slike anlegg fortrenger eller stenger for bruk for allmennheten – det er tvert i mot. Langrenn som aktivitet er i en særstilling fordi den utøves uavhengig av ferdighets/ambisjons-nivå og på tvers av generasjoner og de lokale skiklubbene er primus motorer ved å legge til rette gjennom næranleggene.

Næranlegg Øst vil være et sårt tiltrengt tilbud til skiklubbene på østsiden. All erfaring fra tilsvarende anlegg viser at de blir flittig brukt av både barnefamilier og mosjonister utenfor den organiserte idretten. Spesielt stor blir denne effekten når man kombinerer det å være et utfartssted for langrenn med dedikerte områder for skileik. Det planlagte anlegget i Steintrøa vil garantert bli populært for skoler og barnehager, og vil fungere flott sammen med med populære Fuglmyra som vi være uberørt av gjeldende planer.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her !

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe