La gjerne kappa flagre, men vær redelig Reinås 

MDGs Tommy Reinås har en facebookpost på trykk som leserinnlegg i Adresseavisen 4.3, hvor han forteller omverdenen at han har meldt seg inn i Europabevegelsen. Det må han selvsagt gjerne gjøre. Det som er litt mindre greit, er at han benytter samme anledning til å komme med grovt feilaktige påstander om andre partiers politikk.

Er det noe Ukraina trenger nå, er det at vi klarer å stå tverrpolitisk samlet mot russisk aggresjon, samme hva vi mener om norsk EU-medlemskap eller ymse andre ting. Derfor synes vi det er både pinlig og uverdig å se hvordan noen av de ivrigste EU-tilhengerne bruker denne dypt alvorlige internasjonale situasjonen skapt av en aggressiv russisk statsleder med imperialistiske ambisjoner, til å gjøre billige politiske poenger i den nasjonale debatten.

Det er selvsagt helt feil som Reinås påstår, at Rødts motstand mot EU bunner i at vi «søker mer proteksjonisme og alenegang». Rødts motstand mot EU bunner i at unionen har traktatfestet en markedsliberal frihandelspolitikk med stadige pålegg om blant annet privatisering og anbudsregimer, som vi mener er både svært skadelig og udemokratisk. Og dette vet nok Reinås godt, fordi det ikke er så mange år siden MDG var helt enige med oss i disse spørsmålene. Det er denne politikken som over tiår har gitt oss både galopperende sosiale ulikheter og ditto klimagassutslipp.

En russisk okkupasjon kan bli svært komplisert, kostbar og potensielt blodig For første gang siden andre verdenskrig er det omfattende kamphandlinger mellom store og sentrale europeiske stater. Det er en situasjon de fleste av oss anså som et passert kapittel i europeisk historie.

Likeledes er det med Nato. Vår motstand der bunner i at militæralliansen forbeholder seg retten til både å gå til angrepskrig utenfor eget territorium og til å bruke atomvåpen som første part i en konflikt. Også i praksis har alliansen ført til store lidelser, eksemplifisert av de anslagsvis 250 000 som er døde som følge av den nylig avsluttede invasjonen og okkupasjonen av Afghanistan.

Når det gjelder vår egen sikkerhet, henger den i Nato i overveldende grad på en stormakt med et ustabilt demokrati hvis forrige president gjentatte ganger truet med å ikke respektere sikkerhetsgarantien i artikkel 5. Vi har ingen problemer med å forstå at enkelte mener at trusselen fra Putin nå framstår så stor at man vil revurdere sitt syn på Nato, men også i Nato-spørsmålet var MDG enige med oss inntil for få år siden. Så Reinås bør være så godt kjent med argumentene mot at han ikke trenger å karikere dem. Det er nemlig helt greit at MDG annonserer sin egen hurtige glideflukt mot høyre, men de kan la være å spre usannheter om Rødt.

