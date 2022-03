La oss snakke om hva studentene kan gjøre

Saken oppdateres.

«Studietiden skal være den beste tiden i ens liv», hører vi fra eldre som mimrer om da de selv var studenter. Det males et bilde av år fylt av sprudlende glede, spennende opplevelser og vennskap for livet. Så starter semesteret, og du får en smakebit på det – en liten en.

Kom på panelsamtale om unges psykiske helse torsdag 10. mars. Møt blant annet helseminister Ingvild Kjerkol og NTNU-professor Steinar Krokstad To år med pandemi: Hva har det gjort med oss? | Facebook

Romantisering av det å ha en strevsom studiehverdag, er ikke ukjent. Leve under dårlige kår, ha en slapp økonomi, og ha det litt kjipt i ny og ne. Vi ser derimot at det går fra romantisering av en studietid med litt skavanker til normalisering av en mer dystopisk studiehverdag. SHoT-undersøkelsen viser at studenter sliter mer, og at det begynner å nærme seg normalt å ha psykiske helseplager, dårlig råd og bli stilt spørsmål ved hvor mye stress man skal takle på studiet.

Jeg forventet ikke å bli på gråten av å ta en trivselsundersøkelse om den beste tiden i mitt liv. Å få en pandemi i tillegg, gjorde det mer fremtredende at studietiden kan være tung. Isolering ble den nye normen, Zoom den nye forelesningssalen, og å gå tur var måten å holde psyken på plass. Vi skjønner at tiltak har vært nødvendig, og at livet ble satt på vent mens bølgene skulle gå over. Men vi druknet.

Tilbudet vi fikk var mer lån, køer til psykologer, og digitale tilbud. Vi burde fått veiledning i hvordan en kan styrke seg selv i en krevende tid. Pandemien viste at studentlivet er komplekst, og at flere ting må gå greit for at vi skal klare å mestre studiet, og livet generelt. Å bli isolert i en fase hvor man skal lære å være et selvstendig menneske, er enormt krevende, og noe som kommer til å påvirke studentene i lang tid. Til nå har vi lært oss å følge retningslinjer, å risikovurdere sosialisering, og hvordan Teams fungerer.

En livbøye kunne vært å gi studentene mulighet til å skape og bidra inn til tiltak som passer dem, eller legge til rette for et forum hvor det kan diskuteres. Studentene burde selv fått foreslå tiltak som passer for oss. Å gi studenter mulighet til å forbedre egen studiehverdag, kan gjøre mye for den psykiske helsen og selvtilliten. Det kan være et tiltak i seg selv.

Hva er det med samfunnet vårt som er helseskadelig for unge? Hvordan har du det? Flere og flere unge har det ikke så bra. Dette har blitt spesielt synlig under koronapandemien.

Sommeren 2021 begynte arbeidet med studentens egne bærekraftsmål gjennom Sit Labs. Prosjektet fokuserer på hvordan studenter selv kan påvirke studiehverdagen til å bli mer meningsfull og givende. Målet er å bruke iboende ressurser til å mestre de feltene av livet som er viktigst for individet, samtidig å vise utad minstekravet for å ha det bra i studietiden. Prosjektet er nå løsrevet fra Sit, og jobber videre med å bli en studentdrevet organisasjon for å fortsette arbeidet mot bedre studentvelferd. Vi ønsker med det å kunne fremme hva vi kan gjøre for oss selv, og skape trygghet i at vi kan gjøre en forskjell. Vi må bare få tilliten og troen på at vi kan.

Midt i pandemien fikk studenter muligheten til å bidra til å skape innovative tiltak gjennom Sit Labs, og ut av det kom det prosjekt som Drivhuset, DiggiLouge, Hei Nabo!, og Studentens Bærekraftsmål, for å nevne noen. IME og Innom ligger også under denne seksjonen. Dette er bare noen eksempler på hva studenter har skapt, og de viser det gode som kommer ut av å inkludere studentene i arbeidet for å styrke studenter. Det vil jeg se som et prosjekt det er verdt å satse på.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe